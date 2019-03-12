316立委補選名單一次看　民進黨「別被剃光頭」力守新北、台南！

▲謝龍介、郭國文、陳筱諭。（組合圖／資料照）



政治中心／綜合報導

第二波立委補選將在本周六3月16日舉行，本次需要補選的區域立委有新北市、台南市、彰化縣、金門縣，共四個區域。《ETtoday新聞雲》為您整理本次立委補選候選人名單，看看你所居住的地方是不是位在投票的區域。

依選罷法第73條規定，區域立委自辭職日起，所遺留任期大於1年，應在3個月內完成補選投票。本次需補選的立委有，當選台南市長民進黨籍的黃偉哲、當選彰化縣長國民黨籍的王惠美、當選金門縣長國民黨籍的楊鎮浯，還有因收賄關說案遭褫奪公權的民進黨籍立委高志鵬。

▲三重立委補選候選人，無黨籍蘇卿彥（1號）、國民黨鄭世維（2號）、民進黨余天（3號）。（組合圖／翻攝自蘇卿彥、鄭世維、余天臉書粉專）



新北市第二選區候選人有3位，無黨籍的蘇卿彥、國民黨的鄭世維、民進黨的余天；彰化縣第一選區候選人有3位，國民黨的柯呈枋、無黨籍的紀慶堂、民進黨的黃振彥；台南市第二選區候選人有6位，分別是民進黨的郭國文、國民黨的謝龍介，還有無黨籍的楊筱如、吳炳輝、陳筱諭、徐國棟；金門縣選區候選人有6位，國民黨的洪麗萍、金門高粱黨的洪志恒，以及無黨籍的陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、陳玉珍。

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。面對韓流來勢洶洶，僅提名三席的民進黨，目標力保新北、台南，力求彰化突圍，民進黨要拚一口氣，防韓流延燒2020。

本次選戰以台南選情最為激烈，謝龍介打出經濟牌，兩岸奔波幫農漁民外銷；前行政院長賴清德連續一個多禮拜親自上陣幫郭國文掃街拜票，他強調，「民進黨只剩一口氣」，如果316立委補選這一戰，沒有辦法集中力量，讓民進黨當選，那過去堅守的台灣主體、民主價值與台南發展會很危險，鄉親懇請，疼惜台灣，全力相挺郭國文。

立委補選抽籤已於上月25日完成，投票日期在本周六舉辦，投票時記得攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，前往投開票所，並在規定之投票時間內到場投票。

▲316立委補選一次看。（圖／記者蔡文鈴製表）

