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「找個比妳漂亮的！」台南最美村姑爆民進黨內幕：我被派系黑箱做掉

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政治中心／綜合報導

台南市立委補選進入白熱化，「最強村姑」陳筱諭12日掃街拜票時，爆料她在民進黨初選時遭新潮流「黑箱做掉」。她點名，當時鄭文燦、鄭寶清及張宏陸3人同桌勸退，還出言歧視「妳那麼年輕，憑什麼出來選？」、「妳以為妳漂亮就可以，那我們找一個比妳漂亮的」最後黨內以不公開民調徵召郭國文。陳筱諭強調，本來她隱忍不願提及這段過往，只是脫黨參選，但如今民進黨不承認黑箱，還操作棄保，讓她覺得民進黨根本不思檢討，所以決定將一切公諸於世，供選民檢驗。

陳筱諭12日下午出動大勝利車隊，開進大內等山區掃街拜票，沿途高喊「不選藍、不選綠，只選5號陳筱諭。」針對民進黨痛批她造成黨內分裂一事，陳筱諭也對媒體還原黨內初選徵詢過程，「當初三個大男人是如何歧視一個28歲的年輕人。」

▲台南市立委補選候選人陳筱諭之大勝利車隊，開進大內等山城行政區掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委補選候選人陳筱諭日前宣布脫黨參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭表示，當時她在中央黨部獨自面對桃園市長鄭文燦、黨內立委鄭寶清及張宏陸，劈頭就被問道「妳這麼年輕又沒有資歷，憑什麼出來選？」、「妳以為妳漂亮就可以，我們找一個比妳漂亮的？」雖然鄭文燦用詞慎重，只問「妳會不會退黨參選？」但她仍飽受壓力，險些要哭出來。

陳筱諭說，當時她只能故作堅強，強力表達年輕人想參選的決心，但也懷疑高層是否已有內定人選。不料幾天後答案呼之欲出，因為黨中央一反常態，不僅放棄行之有年的黨內民調徵詢作業，還用了2份迄今無法完整公布的「諮詢式民調」，宣布徵召郭國文，如果這不是黑箱，什麼才是黑箱？

▲台南市立委補選候選人陳筱諭之大勝利車隊，開進大內等山城行政區掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲無黨籍候選人陳筱諭出動大勝利車隊，開進大內等山城行政區掃街拜票。

她爆料，當時卓榮泰接任黨主席後，連打了2通電話給她母親郭秀珠勸說「年輕還有機會，別執意選下去」，但事後開記者會卻完全不同調，完全不敢承認，「請問卓榮泰，你當初是怎麼打電話給我媽媽的？」

陳筱諭指出，她脫黨參選後自行尋求支持，原本不想透露這些內幕，但民進黨遭支持者唾棄不思反省，還想操作棄保攻擊，甚至把選情低迷的責任通通往她身上推，讓所有人以為是她害民進黨分裂、選情不利，試問是誰先射箭再畫靶？又是誰羞辱年輕女性？「你們以為鄉下人這麼好騙嗎？」

陳筱諭說，一個甘願被派系綁架的政黨，竟有臉義正詞嚴地要求她尊重提名機制及團隊精神，這種失去理想和未來的政黨，根本不值得想改革的年輕人留戀。她呼籲民進黨支持者，唾棄無力回天的新潮流人選，支持基層實力堅強的陳筱諭，和年輕人一起改變世界。

▲立委補選競選活動起跑日，陳筱諭再次選擇從麻豆護濟宮出發，繼續以活力洋溢的胖卡宣傳車，率領在地青年軍掀起全新的選舉風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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關鍵字：陳筱諭,台南立委補選,村姑,民進黨,新潮流,初選,鄭文燦

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