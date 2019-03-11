賴清德輔選立委再打主權牌　企業大老：民眾只想「顧巴豆」

▲前行政院長賴清德全力輔選立委候選人郭國文（資料照／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

3月16日即將舉行新北、彰化、台南及金門4席立委補選，由於民進黨在台南市的選情緊繃，前行政院長賴清德可說是傾全力輔選；不過對於他在站台時打出「台灣主權」牌，長期觀察台灣選舉的某企業界大老認為，人民最在意的是「顧巴豆」，民進黨若只是一味喊話，拿不出具體有感的民生政策，「恐怕一路輸到明年」。

由於此次的第二立委補選，民進黨在台南戰役中出現分裂，候選人郭國文面對陳筱諭脫黨參選，原本的票源可能遭切割，為順利保下台南市長黃偉哲所留下的這一席立委，民進黨內大老齊出，選戰最後倒數以車輪戰方式全力輔選，特別是擔任過台南市長的前行政院長賴清德，幾乎是天天都有輔選行程，他在站台時一再強調，這是關乎台灣主權最重要的一戰，還呼籲台南鄉親要團結，爭一口氣守護台南的民主，讓民進黨立委補選過關。

▲前新北市長朱立倫到台南為立委候選人謝龍介輔選。（資料照／記者林悅翻攝）

但對於賴清德的說法，外界卻有部份人士不以為然，某位長期觀察台灣選情的企業大老就以自己過去的一段故事為例，提醒民進黨別再打什麼「主權牌」，因為人民根本無感，基層民眾在意的是「民生問題」。

這位大老說，民國85年台灣舉行首次總統直選前，對岸發射飛彈落在基隆及高雄外海，兩岸情勢緊張；當時他打算在內湖大直購買土地，地主開價堅持不降，他請人遊說，表示台灣可能發生軍事衝突，沒想到被地主反嗆回來，強調自己的祖先擁有這片土地已經數百年，他不怕什麼砲彈，「顧巴豆比較重要」。

該大老笑著說，民進黨每逢選舉就會喊話打出「主權牌」，卻忽略人民最基本的民生和經濟問題，「巴豆不飽」說什麼都是空的；他提醒民進黨還是要拿出具體的民生政策，讓人民有感，否則不只這次立委補選可能「4席全輸」，明年的總統大選及立委選舉，恐怕也不樂觀。