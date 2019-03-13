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環團人士籲鄭文燦守信諾　指定大潭藻礁為「暫定自然地景」

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▲保護桃園藻礁環團人士赴市府抗議，籲市長鄭文燦守信諾，指定大潭藻礁為「暫定自然地景」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲保護桃園藻礁環團人士赴市府抗議，籲市長鄭文燦守信諾，指定大潭藻礁為「暫定自然地景」。（圖／擷取自朱梅雪臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

保護桃園藻礁的環團人士13日到桃園市政府抗議，再度提出「藻礁永存」和「大潭藻礁暫定自然定景」主訴求，並演出行動劇表達環團原擬於16日向市府洽借市民廣場舉辦活動，卻遭市府相關單位刁難與無理拒絕的不滿。要求鄭文燦市長比照台南龍崎月世界，指定大潭藻礁為「暫定自然地景」，並與環團建立討論溝通平台。

去年參選桃園市長的候選人朱梅雪，今天也到場聲援大潭藻礁保育活動。朱梅雪說，大潭藻礁到底該不該開發，這個議題去年選舉爭執很久。後來，這裡又發現了合浦絨螯蟹、小燕鷗，一再證明這裡的生態優良，值得劃設自然保留區，但不變的是，中油在此地開發的決定。▲保護桃園藻礁環團人士赴市府抗議，籲市長鄭文燦守信諾，指定大潭藻礁為「暫定自然地景」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲保護桃園藻礁環團人士赴市府抗議，籲市長鄭文燦守信諾，指定大潭藻礁為「暫定自然地景」。（圖／記者楊淑媛攝）

最近，更發生環保團體想在市府前的市民廣場舉辦藻礁宣傳(音樂會、親子體驗類型)的柔性活動，但被市府小動作刁難的爭議。朱梅雪說，對比高雄馬頭山事業廢物掩埋場由韓國瑜市長在上任的第一天就宣布停建；台南龍崎自然地景面臨歐欣事業廢棄物掩埋場的開發，也在元月份由市長黃偉哲宣布指定為「暫定自然地景」，環團人士覺得鄭文燦對桃園這片海岸的重視真的很不足夠。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，2014年鄭文燦於參選桃園市長時，出席環團活動曾宣稱希望「全縣沿海的自然地景都能指定為暫定自然保留區」，大潭藻礁就是他所承諾該指定的地點；籲請鄭文燦兌現承諾指定大潭藻礁為「暫定自然地景」，並與環團建立討論溝通平台。

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關鍵字：搶救大潭藻礁行動聯盟,鄭文燦,暫定自然地景

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