桃園青埔又有重大建設　鄭文燦宣布國家級會展中心將發包

▲未來的桃園會展中心。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區又有重大建設投入。桃園市長鄭文燦13日於市政會議宣布，市府積極爭取國家級會展中心在桃園設置，目前綜合規劃報告已於本月11日獲國發會審查通過，後續將由行政院核定。桃園會展中心預定於青埔特區內機捷A19桃園體育園區站旁，預計明（2020）年動工，未來將成為帶動桃園產業發展的引擎。

鄭文燦說，桃園會展中心鄰近高鐵桃園站、也就是青埔特區內，週邊有桃園國際機場及機場捷運等重要交通設施，整體定位以會議為主、展覽為輔，設置包括2,000席、800席會議室各1間、250席會議室2間、100席會議室5間等總計9間會議室及多功能集會空間。

▲▼位於青埔特區內未來的桃園會展中心，鄭文燦宣布今年將發包。（圖／桃園市政府提供）

展覽館部分則規劃600個攤位空間；並設置700席汽車停車位、600席機車停車位。工程由經發局主辦、工務局新工處興建，完工後將提供會展產業以更低的成本、更好的服務，將可舉辦展覽、會議、演唱會或體育等相關活動，也帶動周邊飯店業投資發展。

桃園會展中心預定於青埔特區內機捷A19桃園體育園區站旁，約2.87公頃土地興建，總經費約41億元，將由經濟部出資、市府興建，設置包括國際會議中心、展覽館及相關附屬設施，預定今（2019）年完成統包工程發包簽約，並開始辦理規劃設計。