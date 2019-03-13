彰化立委補選黃振彥衝選情　女兒親上陣！網暴動喊「岳父好」

▲黃振彥女兒幫忙錄製宣傳短片。（圖／翻攝黃振彥臉書）



政治中心／綜合報導

第二波立委補選進入倒數階段，各候選人卯足全力拚博拉票。彰化選區部分國民黨候選人柯呈枋13日掃街拜票找來「國民黨男神」蔣萬安助選，民進黨候選人黃振彥除了有大咖交通部長林佳龍陪同掃街之外，兩個甜美女兒也幫忙錄製宣傳短片，讓不少網友戀愛半路認岳父。

▲柯呈枋找來江啟臣、蔣萬安助選。（圖／翻攝柯呈枋臉書）



黃振彥上個周末舉辦造勢晚會，林佳龍、前行政院長賴清德、前彰化縣長魏明谷都前來助陣，拉抬選情。而網路空戰的部分也下足功夫，黃振彥的兩個女兒親自上陣錄宣傳片，擺出俏皮的「OK」手勢對應「3號」的號次，可愛的模樣融化大批網友。

▲黃振彥掃街拜票。（圖／翻攝黃振彥臉書）



有網友半路認岳父，留言表示，「岳父好～身高183體重73沒有不良嗜好今年剛滿23剩下五歲在玉山，彰化票投3，讓岳父笑嗨嗨」，民進黨小編也跑來湊熱鬧，「要跟長官要求進駐彰化了」。

▲網友留言半路認岳父。（圖／翻攝黃振彥臉書）



還有許多網友毛遂自薦，「報告岳父，在下今年20有6，雖稱不上富貴，但也衣食無餘」、「請問岳父是幾號？我動員親友投票」、「有戀愛的感覺」、「我記得岳父是3號，妳也要記得我是誰喔」。