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自有品牌、有機食品滿399打8折　家樂福年底全面停用保麗龍

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▲▼PLA肉品貼體環保包裝 。（圖／業者提供）

▲家樂福肉品包裝改用PLA環保材質。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

自去年開始，量販龍頭家樂福即開始推出食物轉型計劃，除了販售嚴選有機生鮮外，更進一步與合作夥伴率先開發環保貼體包，並宣布於今年底將停用保麗龍。另自即日起至6/30的每週三推出自有品牌日、每週四推出有機日。同時，會員各別滿399元還可享8折優惠。

家樂福於今年食物轉型計畫中，將環境保護列為主力推動計畫之一，因此與合作夥伴如立大、金豐盛等廠商，合作推出獨家技術高密度真空貼體包裝，採PE貼體技術並通過HACCP認證包材，肉品外層由薄膜包裝，肉品底層採PE貼體防止血水外漏，且無添加物也無使用氮氣，保鮮度可達4～10天。

家樂福指出，改用PLA肉品貼體環保包裝不僅可回收，且因保鮮度延長還可減少食物浪費。目前賣場內的肉類商品包裝，已有95%停止使用保利龍材質，改成PLA環保材質，預計今年底前將完成全面停止使用保麗龍材質。

▲▼PLA肉品貼體環保包裝 。（圖／業者提供）

除了宣示今年底將全面停用保麗龍，家樂福的自有品牌嚴選生鮮品項也將增加，預計上半年會有3支蔬果有機會通過認證，包含高雄旗山玉荷包荔枝、屏東枋山愛文芒果等。業者說，目前生鮮占比達15%，其中嚴選生鮮占3.5%，估計在商品持續推動下，業績將可成長近4成以上。

另外，愛買目前也積極推廣「友善培育 安心生鮮」，提供超過300項產銷履歷或有機認證蔬菜、水果、海鮮商品，並於3/13～3/26精選百款、8大類「超級食物」最低只要17元，並推出牛肉、豬肉、雞肉等全品項滿500元送50元現金抵用券。

愛買表示，於全台分店都有成立「產銷履歷蔬果專區」，精選產銷履歷地瓜、檸檬、牛番茄、彩椒等50多項蔬果，消費者可掌握生鮮從產地到餐桌的歷程，專區陳列也方便消費者選購，帶動產銷蔬果每年業績成長3成以上；其中，最熱賣品項為「產銷履歷紅蘿蔔」，每月熱賣5萬袋。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,自有品牌,有機食品,愛買,生鮮

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