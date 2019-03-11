「泡泡先生」獨家杯款可愛炸裂！超商粉紅系漸層酷繽沙期間特價49元

▲「粉紅蜜桃蘋果酷繽沙」以春天的粉色為開發意象。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

可愛炸裂！迎接粉紅櫻花季節來臨，超商業者紛紛推出相關活動，除了各種櫻花商品外，全家便利商店還推出期間限定的粉紅系漸層酷繽沙，並搭配「泡泡先生」的獨家杯款，勢必又將引發網美拍照打卡潮。單杯售價65元，3/13至3/26期間，全家會員嚐鮮價49元。

為搶攻春天粉紅商機，全家自3/13起推出一系列粉紅概念商品，除了「泡泡先生」獨家杯款的粉紅蜜桃蘋果酷繽沙外，還獨家推出4款Let’s Café櫻花御守杯款，包含財富、開運、事業御守，以及象徵粉紅愛情的櫻花戀愛御守。

全家表示，3/13起至4/9還有推出第二波的「泡泡先生」集點活動，本次主打下午茶系列，包含有兩款設計的「泡泡先生午茶杯」和「泡泡先生午茶盤」等，另有最吸睛的「泡泡先生游泳圈」，長度超過170公分，寬度可達130公分，只要400點加價449元，或用2000點加價399元就能換購。



另外，小7同樣於13日推出「城市櫻花季」活動，主打商品包含可口可樂特別開發的覆盆莓口味，以及9款「小熊維尼3C櫻花系列」商品，像是無線充電座、藍牙燈光喇叭等，都自3月13日開始預購，3月20日全台門市販售。