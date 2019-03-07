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內餡炸厚！小7「隱藏版神級冰淇淋」網掃貨：洗完澡衝去買

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▲▼小七隱藏版冰淇淋 。（圖／資料照）

▲網友最近瘋搶小7隱藏版美食。（圖／示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

雖然這幾天氣溫溜滑梯，但IG版上卻吹起冰淇淋搶購風潮，而且都是主打擁有爆厚內餡，甚至還有網友說跑了五家門市才買到，可見其熱門程度，堪稱目前最夯的超商「隱藏版美食」。

最近小7出現兩款被搶翻的獨家販售「隱藏版冰淇淋」，分別為「義美草莓消化餅冰淇淋」跟「山田村一三文治冰淇淋」，其中後者則為預購商品，但有部分門市會在現場販售，所以不一定每一家門市都能買到，所以有網友跑了很多家門市才搶到。

其中，有網友在PTT上分享指出，義美竟然很意外的把蘇打餅換成消化餅，一推出就在IG上造成風潮，而且厲害的是，餅乾內竟然還裹了一層巧克力醬，「這完全我的菜啊！昨晚一聽到消息，顧不得已經晚上已經洗好澡，還是照樣衝去7-11碰碰運氣，運氣不錯，才跑兩間7-11就找到兩個義美草莓消化餅冰淇淋，當然通殺全包啦！」

▲▼小七隱藏版冰淇淋 。（圖／資料照）

網友吃完後分享說，整體來說，比較明顯的缺點就是價格貴了一些，一個49元卻這樣的體積大小，大概沒辦法很常買，但口味上除了新奇外也真的不錯吃。而其他網友看完則表示，「看起來好像很好吃，有生火」、「看起來不錯～想吃看看」、「好貴！但巧克力滿誘人的」、「草莓冰淇淋味道不明顯，稍微被消化餅蓋過」。

除了義美草莓消化餅冰淇淋被瘋搶，山田村一三文治冰淇淋目前更是大缺貨。這次三田村一在小7新推出醇芋頭、草莓果粒2種口味的三文治冰淇淋，柔滑綿密的棉花糖冰淇淋包裹濃郁內餡，外層搭配濃濃蛋香的虎皮蛋糕，加上包裝精美，讓不少網友看了直呼想買。不過，根據吃過的網友表示，「整體甜度剛剛好，但吃到最後微膩」、「稍微退冰之後會比較好吃」。

根據資料指出，山田村一三文治冰淇淋為7-ELEVEN獨家領先販售，不過是用預購方式購買，共有草莓、芒果、芋頭、檸檬4種口味，售價240元。而義美草莓消化餅冰淇淋，售價49元，同樣也是7-ELEVEN獨家販售。

▲▼小七隱藏版冰淇淋 。（圖／資料照）

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,冰淇淋,義美

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