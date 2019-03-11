星巴克這3天都有買1送1！「2D漫畫風」周年紀念商品幽默上市

▲星巴克於3月的每周一推出咖啡優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接今年邁入第21周年，星巴克除了舉辦「周一咖啡約會」買一送一活動外，還推出2D漫畫風周年紀念商品，運用黑白分明的簡潔色系，並幽默翻玩手寫字和經典圖案，每款都想讓人收藏。

星巴克於3月11日、3月18日、3月25日，都會舉辦「周一咖啡約會」活動，當天於全台門市單筆點購任一杯大杯（含）以上飲料，即可獲得好友分享券。持此優惠券至全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

除了舉辦「周一咖啡約會」活動，星巴克自3月13日也搶先上市周年紀念商品，以富含趣味的2D漫畫風格，翻玩經典的星巴克杯身及圖案。同時，還推出全新的在地城市系列商品，運用多層次的多彩撞色，展現台灣不同城市的人情風貌。

星巴克指出，今年也是星禮程的三周年，為回饋星禮程熟客，將於3月29日為金星會員舉辦「Triple Star Day」，當日凡金星會員到店消費，將可獲贈三倍星星。另於3月22日舉辦「21周年shopping party」，當日除飲料、服務性品項及隨行卡外，全品項享85折優惠。

而西雅圖咖啡則為歡慶22週年也推出優惠活動。自3/11至3/15期間的每天11：00～20：00，憑手機、平板於門市出示優惠圖，單點飲品享第二杯半價優惠；同時，憑家族卡單點飲品可享第二杯22元優惠。另外，3/16當天的11：00到20：00，還有單點飲品享買一送一好康。