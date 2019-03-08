四大超商「神蛋寶座」爭霸激戰！釣出專業老司機現身分析

▲茶葉蛋是一種簡單又美味的食物。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

茶葉蛋可說是超商必備商品，雖然利潤一顆不到1塊錢，但卻有「帶路貨」的功能，讓消費者聞香而來，順便購買其他商品。不過，就有網友好奇四大超商中，到底哪家的茶葉蛋最好吃？而此PO文也引發熱議，其中有不少網友都支持全家。另有網友也推薦全聯的茶葉蛋很好吃。

日前有網友在PTT上PO文說，有一陣子沒吃茶葉蛋了，剛在超商被茶葉蛋的香氣給震住，所以就買了一顆來吃，不過不知是否因太久沒吃，茶葉蛋的口感似乎沒有他印象中好吃，「是很入味啦，那個蛋白及蛋黃一整個入味，但蛋白的口感沒有Q脆度了，拜託跪求～哪家超商的茶葉蛋最好吃？」

對此，不少網友紛紛回覆留言，其中有不少人都推薦全家的茶葉蛋最好吃，「全家普遍好吃」、「全家+1」、「全家的真的不錯」、「全家的口感真的不錯，且飽滿」、「我1年吃100多顆超商茶葉蛋，我推薦全家」、「選蛋關鍵是蛋殼厚薄度，全家蛋殼厚實可以漂亮整個剝下，7-11的蛋殼就是又薄又黏碎，而且蛋白品質就像原po說的不Q彈」、「吃過全家就不會想再吃7-11的」。

其中，還有不少網友推薦全聯的茶葉蛋也很好吃，「全聯真空包的茶葉蛋，超商只推全家」、「全聯+1」、「全聯+1，尤其是熱的真的很好吃，令人驚艷」、「全聯的茶葉蛋超好吃，但很少分店在賣」、「全聯的好吃」。

不過，也有些網友有不同看法，「義美的很香又不會太鹹」、「美廉社的茶葉蛋便宜又好吃，但有時候會太鹹」、「楓康的茶葉蛋好吃」、「清心的好吃」、「我吃過最有印象最好吃的是萊爾富」、「當然是美廉社呀！」

根據統計，全台店數最多的超商龍頭小7，一年可賣出約7600萬顆茶葉蛋，而全家便利商店一年則大概可賣4000萬顆，等於超商雙雄加起來一年可賣超過一億顆茶葉蛋，業績至少破10億元。