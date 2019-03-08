　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

四大超商「神蛋寶座」爭霸激戰！釣出專業老司機現身分析

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲茶葉蛋,蛋黃。（圖／記者趙于婷攝）

▲茶葉蛋是一種簡單又美味的食物。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

茶葉蛋可說是超商必備商品，雖然利潤一顆不到1塊錢，但卻有「帶路貨」的功能，讓消費者聞香而來，順便購買其他商品。不過，就有網友好奇四大超商中，到底哪家的茶葉蛋最好吃？而此PO文也引發熱議，其中有不少網友都支持全家。另有網友也推薦全聯的茶葉蛋很好吃。

日前有網友在PTT上PO文說，有一陣子沒吃茶葉蛋了，剛在超商被茶葉蛋的香氣給震住，所以就買了一顆來吃，不過不知是否因太久沒吃，茶葉蛋的口感似乎沒有他印象中好吃，「是很入味啦，那個蛋白及蛋黃一整個入味，但蛋白的口感沒有Q脆度了，拜託跪求～哪家超商的茶葉蛋最好吃？」

7-11,茶葉蛋▲（圖／張一中記者攝）

▲▼ 全聯茶葉蛋 。（圖／記者曾婉婷攝）

對此，不少網友紛紛回覆留言，其中有不少人都推薦全家的茶葉蛋最好吃，「全家普遍好吃」、「全家+1」、「全家的真的不錯」、「全家的口感真的不錯，且飽滿」、「我1年吃100多顆超商茶葉蛋，我推薦全家」、「選蛋關鍵是蛋殼厚薄度，全家蛋殼厚實可以漂亮整個剝下，7-11的蛋殼就是又薄又黏碎，而且蛋白品質就像原po說的不Q彈」、「吃過全家就不會想再吃7-11的」。

其中，還有不少網友推薦全聯的茶葉蛋也很好吃，「全聯真空包的茶葉蛋，超商只推全家」、「全聯+1」、「全聯+1，尤其是熱的真的很好吃，令人驚艷」、「全聯的茶葉蛋超好吃，但很少分店在賣」、「全聯的好吃」。

不過，也有些網友有不同看法，「義美的很香又不會太鹹」、「美廉社的茶葉蛋便宜又好吃，但有時候會太鹹」、「楓康的茶葉蛋好吃」、「清心的好吃」、「我吃過最有印象最好吃的是萊爾富」、「當然是美廉社呀！」

根據統計，全台店數最多的超商龍頭小7，一年可賣出約7600萬顆茶葉蛋，而全家便利商店一年則大概可賣4000萬顆，等於超商雙雄加起來一年可賣超過一億顆茶葉蛋，業績至少破10億元。

▲▼超商，便利商店，微波食物，茶葉蛋，熱狗 。（圖／資料照）

ET快訊
全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　挺進4強收下對戰13連勝
女大生為iPhone收4.6萬賣卵！術後呼吸困難　醫：隨時會
快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,茶葉蛋,萊爾富,OK超商,雞蛋,全聯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「咖啡霸主」換人當？路易莎展店飛快逼近星巴克　網卻狠心曝真心話

如何拿到麥當勞「質感爆表黑紙袋」？業者曝這3家門市有機會

不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

肯德基靠邊閃！「首代炸雞王始祖」超銷魂　網懷念：皮撕開流出滾燙雞汁

台糖量販「8年虧27億」為何不會倒？網點破原因大悟：老人太多

蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣400多本　網看了跪拜強大又超值

四大超商「神蛋寶座」爭霸激戰！釣出專業老司機現身分析

做白日夢狂出神！精選3間放空系「老宅咖啡」假日衝一波

假貨商手段高明　打假達人公開網購常見4大被騙陷阱

卡爾拉格斐最後一場Fendi大秀　親自手繪影片曝光令人鼻酸

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣400多本　網看了跪拜強大又超值

四大超商「神蛋寶座」爭霸激戰！釣出專業老司機現身分析

做白日夢狂出神！精選3間放空系「老宅咖啡」假日衝一波

假貨商手段高明　打假達人公開網購常見4大被騙陷阱

卡爾拉格斐最後一場Fendi大秀　親自手繪影片曝光令人鼻酸

化妝台賣到缺貨、Coach一天賣500個　電商數據看女人多會花錢

健康當道！「輕燒肉」黃金油封烤法　夯出鮮嫩多汁口感

野餐好物推薦／營多麵全球最多人選購NO.1

人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈

除了她…「他」消費每月穩定成長　網購神助攻白色情人節

蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣400多本　網看了跪拜強大又超值

遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」韓國瑜說抱歉

以姦殺女性為主題爆反彈 超變態電玩《強暴日》被下架

5G來了4G手機到底買不買？呂學錦：至少還可用10年

全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　收下對戰13連勝挺進4強

法拍車位被「偷賣」　兩招聰明探車位產權　

保障外企智慧財產權　王晨：外商投資法將取代「外資三法」

史上最亂警界人事第2波出爐　新北市警局長由陳檡文接任

又有冷氣團要來！全台濕3天再急凍「低溫探12℃」　最冷時間曝光

尤洛夫斯基率倫敦愛樂管絃樂團來台

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

消費熱門新聞

網狂掃貨！小7隱藏版神級冰淇淋

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

路易莎超越星巴克？網卻曝真心話

38限定！哈根達斯199　星巴..

這3家有機會拿麥當勞質感黑紙袋

網購：S10預購是去年S9的1..

15大網購重點優惠懶人包　姊妹..

cama抹茶第2杯38折　星巴..

好市多DIY神紙！網被燒到喊想..

「輕燒肉」油封烤法　夯出鮮嫩口..

肯德基靠邊閃！首代炸雞王網爆愛

38婦女節限定！全聯熱美式買1..

拒收阿伯舊鈔　老司機店員：古董

電商消費數據看女人多會花錢

更多熱門

相關新聞

雞蛋「放錯位置」臭更快...你也塞冰箱門？

雞蛋需要冷藏嗎？大多數歐洲國家認為沒有必要將雞蛋冷藏儲存。但美國卻認為將雞蛋儲存在室溫下是不安全的。誰才是正確的？事實證明，這取決於你購買那一種雞蛋，才決定是否真的需要存放在冰箱裡。

網狂掃貨！小7隱藏版神級冰淇淋

忽視超商取貨！大嬸插隊店員卻先結帳

38婦女節限定！全聯熱美式買1送1

她摔破袋裝雞蛋　網勸別浪費卻戰翻

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面