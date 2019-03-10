三重大賣場逃生梯1個月內2起墜樓　女子送醫無生命跡象

▲三重這處賣場逃生梯共有7層樓高，1個月內發生2起墜樓輕生的意外。（圖／記者陳以昇翻攝）



突發中心／新北報導

新北市三重區五華街一處量販賣場，10日凌晨1時許傳出有女子墜樓輕生的意外。警消獲報後趕抵現場，發現38歲的溫姓女子，從賣場逃生梯6樓處墜落，手腳多處骨折，當場生去生命跡象。救護人員趕緊將她送醫急救，最後仍因傷重不治身亡。巧合的是，同樣的地點，在上個月11日也曾發生男子墜樓身亡的意外。

據了解，墜樓的是一名家住三蘆地區的38歲溫姓女子，平時有服用藥物控制情緒，疑似患有精神疾病，10日凌晨0時許，獨自走到大賣場逃生梯6樓，將個人物品及包包放置在地上，過不久便從樓梯上一躍而下。

路過民眾見到女子倒地，地上還有血，嚇得馬上報警，警消趕抵現場，發現溫女四肢多處骨折，地上有大片血跡，明顯無生命跡象。救護人員趕緊將她送往鄰近的醫院救治，最後仍因傷重宣告不治。

在女子墜樓後，友人也打電話報警表示女子在家樂福，疑似有輕生念頭，但為時已晚，當時警方早已獲報女子墜樓正在現場處理。警方調查後，初步排除外力介入，目前已聯絡家屬處理溫女後續事宜，而女子為何輕生，警方認為還有待進一步釐清。

上個月在同一處也曾發生類似案件，當時是一名酗酒的吳姓男子在逃生梯7樓墜樓輕生。據了解，這處賣場的逃生梯共有7層樓高，平時無人管制，除了進出賣場的門有上鎖外，平時開放方便民眾出入，且無設置安全措施。1個月內連續發生2起墜樓意外，附近民眾也提出質疑，賣場逃生梯的管理，是否容易成為治安死角。

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