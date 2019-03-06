台糖量販「8年虧27億」為何不會倒？網點破原因大悟：老人太多

▲台糖量販虧損連連。（圖／翻攝Google Maps）

消費中心／綜合報導

全台有5間量販店的台糖，昨天（5日）傳出消息因這幾年虧損嚴重，所以有意將轉售給國內量販龍頭家樂福。雖然家樂福表示目前還沒有進一步確切消息，但據2017年資料指出，台糖這8年來虧損達新台幣27億元。對此，日前就有網友發問說，「有沒有台糖量販的八卦？」

有網友在PTT上發文問說，「公營的量販店事業，全台五間店跟幾家小超市，大部分的店環境設備都感覺舊又髒，商品數量也少少的，雖然賣的豬肉還不錯，但是總體起來政府好像不想要細心經營，有沒有台糖量販的八卦？」

而其他網友紛紛回覆說，「養老單位」、「完美示範公營=沒效率又不知改進的典範」、「可以存在少數公營事業避免民營亂搞，多了就會很浪費」；不過，也有網友認為台糖量販不錯逛，「南部很大啊！楠梓很多去台糖」、「西屯那間不錯呀！賣場明亮乾淨東西又多」。

▲網友覺得台糖豬肉很好吃。（圖／翻攝自粉絲團，下同）

根據2017年媒體資料指出，台糖的量販事業部成本為176億元，5間量販加上5間超市近8年虧損達27億元。而網友則認為台糖虧損嚴重都是因老人太多，「台糖行銷部門完全跟不上時代，應該整組換掉」、「老人太多」、「沒業績壓力的半公務員，你覺得會有多認真經營」。

不過，也有網友認為台糖其實賣的東西不錯，「台糖東西好，但是不會做生意」、「台糖的豬肉品質還算不錯啊～不會行銷而已」、「覺得台糖品質其實不錯，但是規劃行銷包裝真的很不會，如果有人重整應該也可以很強」、「台糖真的是很不會賣東西」。

台糖發言人洪火文表示，目前正與家樂服商談細節，可能將全台5間台糖量販店轉租給家樂福經營，台糖則收取租金，未來量販店也將改掛家樂福招牌，但目前正等待家樂福法國總公司同意，尚未定案，雙方暫時也還不會談細節。

對於傳出將接手台糖，家樂福則回應指出，目前內部還沒有傳出這個消息，尚不清楚相關內容，如果真有如此發展會再說明。不過，根據《中央社》報導指出，雙方已多次洽談，但由於家樂福不願承接台糖原來的員工，所以還要再協商人員去留問題，預計4月到6月間會有較確切的消息。