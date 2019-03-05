台糖量販「年賠3億」傳最快4月轉售　家樂福：有發展會再說明

▲台糖量販店虧損連連。（圖／翻攝Google Maps）

記者曾婉婷／綜合報導

全台有5間量販店的台糖，今天（5日）傳出消息因這幾年虧損嚴重，所以有意將轉售給國內量販龍頭家樂福。對此，家樂福回應指出，目前還沒有相關消息，若有發展會再說明。另有消息指出，此消息最快將在4月拍板。

家樂福目前除了擁有64家量販店外，還有主打24小時營業的64家便利購超市，等於加起來有超過百家規模，對比其他量販業者如愛買、大潤發等，為國內最大連鎖量販龍頭。而現在還傳出家樂福將收購5間台糖量販店。

台糖發言人洪火文表示，目前正與家樂服商談細節，可能將全台5間台糖量販店轉租給家樂福經營，台糖則收取租金，未來量販店也將改掛家樂福招牌，但目前正等待家樂福法國總公司同意，尚未定案，雙方暫時也還不會談細節。

台糖量販事業部自2001年底於高雄楠梓開設第一家店，目前全台共有5間分店，除高雄外還包括台南仁德店、屏東店、雲林北港店和台中西屯店等，另外還有5間較小型的健康超市，販售商品包含食品、生鮮、日用品等。

對此，家樂福回應指出，目前內部還沒有傳出這個消息，尚不清楚相關內容，如果真有如此發展會再說明。不過，根據《中央社》報導指出，雙方已多次洽談，但由於家樂福不願承接台糖原來的員工，所以還要再協商人員去留問題，預計4月到6月間會有較確切的消息。