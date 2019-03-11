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網最愛「日本奶茶」超商也有賣了！神人分析台版差別關鍵

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▲▼ 超商飲料 。（圖／資料照）

▲超商冷藏飲料架上選擇豐富。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

台灣人真的超愛喝奶茶！最近有網友發現，台灣超商也開始販售日本超夯的「紅茶花傳皇家奶茶」，引發不少奶茶愛好者熱議直呼想買。其中，還有網友神分析台版跟日版差異，發現日版的奶味較濃。

有網友在PTT上分享說，去小7時看到「紅茶花傳皇家奶茶」特價2瓶49元，所以買來喝喝看，「這個之前在日本自動販賣機有買過，這次台版味道相似度頗高，喝得到茶味和奶味，還不錯，所以給80分，值得推薦。旁邊還有出紅茶口味，也可以試試看。」

看到台灣超商也有販售「紅茶花傳皇家奶茶」，引發不少網友熱議驚呼，「居然有這個了！」、「這超好喝！！之前還特地從日本扛回來XD」、「請問每間7-11都有嗎？」、「這個比較不甜，好喝」、「我最愛的日本奶茶！」、「天啊！！有了！」、「聽說很好喝，有空來去買」、「終於！」、「這真的超好喝！去日本玩都會喝好幾瓶」。

▲▼ 超商飲料 。（圖／資料照）

其中，還有喝過的網友表示，「去日本必買！等好久了！台版比較有茶味，而且不會太甜」、「味道跟日版有點不一樣，台版比較淡」。另有網友也認真分析台版跟日版差異，兩者看起來顏色不大一樣，且成分也不同，台版使用的是奶粉，日版用的則是牛乳，「不過一開始喝台版的也是好喝，但比較起來台版較甜，日版奶味比較濃。」

據了解，這款「紅茶花傳皇家奶茶」於小7跟全家都有販售，另同步還有開賣「紅茶花傳皇家紅茶」。小7目前推出奶茶嘗鮮價27元、兩件49元；紅茶單件特價22元、兩件42元。至於全家則是自3/13才開賣兩款商品並推出優惠活動，紅茶原價29元，特價22元、2件42元；奶茶原價35元，特價27元、兩件49元，特價都到4/9止。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,奶茶,紅茶花傳

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