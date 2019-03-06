honestbee線上代購家樂福商品新服務　最快1小時到貨

▲honestbee與家樂福合作線上代購外送到貨服務，最快一小時到貨。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新加坡商美食服務平台honestbee誠實蜜蜂宣布，與連鎖量販業者家樂福攜手，推出最快1小時的線上代購外送到貨服務，營運範圍涵蓋包含雙北在內的六都城市主要行政區，3月份更加開汐止、林口及南崁區，預計今年底前可將服務拓展至全台。

honestbee生鮮雜貨服務總經理謝孜希表示，此次與家樂福合作，主要是雙方看中及時到貨的市場缺口，觀察到台灣消費者追求「快速」及「省時」的消費習慣，因此推出最快1小時到貨，希望能夠補足原先家樂福線上購物沒辦法服務到的族群。而此次的合作能夠選購的商品數超過萬種，且商品價格全數與家樂福線上購物的價格一致。

謝孜希提到，服務上線一個多月以來，觀察到熱賣品項以衛生紙、家用清潔用品為最大宗、其次依序是食品雜貨、休閒食品、美妝保養及飲品類，顯示台灣人對於代購外送的需求強勁。

3月上線新服務推廣期間，只要訂單金額滿899元即可免運，首購會員滿1,299元於結帳時輸入「CFNC400」，還可享現折400元。而未來是否新增其他連鎖量販業者，honestbee表示目前還在洽談，不過除了家樂福，另外也和超商業者全家便利商店合作，提供最快2小時到貨，已試營運1～2個月。