老婦沒鑰匙冒雨走1公里跌倒失溫　警送熱粥暖暖包

▲警方供應熱粥、並細心助老婦人順利返家。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

3月7日晚間8點多，有民眾發現一名年約70多歲的老婦人疑似淋雨受寒，瑟縮在新生南路二段8號路邊不斷發抖，老婦形單影隻孤身躲在騎樓下處境堪虞。熱心民眾報警後，警員到場詢問才知道老婦人因粗心女兒外出工作，自己沒鑰匙無法回家，只好從濟南路閒晃走了1公里多的路程打發時間，卻因太冷發抖不甚跌倒有失溫現象。警員嘗試載老婦人回家，但家中無人應門，警方留下紙條先載著老婦人回和平東路派出所駐地內休息。

▲大安警方發現老婦人有輕微失溫現象，細心供應熱粥。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，和平東路派出所警員曾利用M-Police警用行動載具，對老婦人進行人臉辨識系統，警方取得老婦人身分住居資料後，先用警車載老婦人返回住處但家中無人，警方顧慮老婦人失溫，只好留下字條塞入門縫，再載著老婦人回到派出所。

▲警員到場用人臉辨識系統順利確認老婦人家中住址。（圖／記者張君豪翻攝）

細心的警員發現老婦人衣著單薄，又長途步行約1公里，有輕微失溫現象，警員看了覺得相當不忍，趕緊跑去附近商家購買暖暖包及熱粥，希望藉由進食和暖暖包讓老婦人多少恢復點體力。所幸當晚該婦人女兒返家後看到警方留下的紙條，著急地趕來派出所領回母親，雖經過一番折騰，所幸一家順利團聚。

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