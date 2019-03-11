菜鳥醫師光華新天地「助跑墜6樓亡」　母淚控：職場霸凌奪兒命

記者張君豪／台北報導

台北市一名29歲林姓男子上月26日下午4時許從光華商場6樓跳下，當場墜落在人行道上，頭顱破裂，血肉模糊，送醫不治。警方最新調查發現，這名男子是任職北部某大醫院的醫師，原本以為他的跳樓動機是為情所困，直到檢視手機和隨身物品後，發現他疑似因為職場壓力太大，加上精神狀況出現問題，才走上絕路。對此林男母親出面控訴：親兒任職北市某醫院職場霸凌、才導致親兒走上絕路。

▲林姓男子日前三創園區墜樓身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

光華商場命案發生時，現場店家表示，林男獨自蹲坐在6樓戶外觀景陽台，不斷滑手機。警方查看林男手機內容，發現有多通未接來電、以及用通訊軟體勸其「不要輕生」的留言，他自己發訊息給親友稱「我想開了」、「我要去做一件事」，也透露出工作壓力很大。

警方在光華商場6樓找到一個公事包，打開查出林男是任職於某大醫院的醫師，同時也找到公事包內放有多種疑似用來治療精神疾病的藥物，推判林男有精神狀況的問題；在監視器畫面上，警方也發現林男並不是「定點往下跳」，而是以類似「助跑」的方式，跨越6樓的護欄後往下跳樓。

林男母親接獲噩耗通知後、向警方哭訴，兒子心情不好，曾抱怨工作不順利。她多次開導兒子，還計畫可以一起外出散散心，但沒想到兒子竟然選擇輕生。而林男母親今天向《蘋果日報》投訴：指控兒子去年轉到該醫院工作後，每天鬱鬱寡歡，疑似遭受職場霸凌。對此北市該醫院公關組否認林姓醫師有遭受職場霸凌，對於此事也感到不捨，後續將會持續關懷家屬。



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