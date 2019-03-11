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無視靈堂講習！劣司機6天被抓2次酒駕還上演「換位秀」

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▲酒駕累犯林姓貨車司機一周內兩次酒駕都栽在北市保安大隊手上。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酒駕累犯林姓貨車司機一周內兩次酒駕都栽在北市保安大隊手上。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前法務部才針對76名酒駕累犯，施行到板橋殯儀館進行道路安全講習重懲，但北市一名林姓大貨車司機今年3月1日才因喝酒開貨車遭警方查獲送辦，但駕駛惡習不改，不到一周就繼續喝酒上路，遇警攔查還企圖換位躲酒測，實在很誇張！

夜路走多總會遇到鬼，這名酒駕慣犯6日凌晨6時開貨車行經萬華區和平西路3段，遭遇警方路檢，他卻提前停車和車上助手互換位置，想「陣前換將」規避警方查緝，不料警方路檢架設DV全程錄影，警員當場播放錄影畫面、當面揭穿他誇張行徑。

台北市保安大隊第三中隊6日上午6時在萬華區和平西路3段執行路檢勤務時，發現一輛大貨車突然停在華江橋下橋閘道處，警員眼尖發現駕駛下車與副駕駛座乘客互換座位。

▲酒駕累犯林姓貨車司機一周內兩次酒駕都栽在北市保安大隊手上。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酒駕累犯林姓貨車司機一周內兩次酒駕都栽在北市保安大隊手上。（圖／記者張君豪翻攝）

警方說，駕駛在快車道上停車，已造成後方車流壅塞「實在太顯眼」，警員快步上前了解，換坐到副駕駛上的林姓駕駛否認互換座位，員警說：「我們有全程錄影，你還要說謊？」林男才配合酒測，結果酒測值高達0.71 MG/L。

警方調查，這名林姓貨車駕駛是酒駕累犯、3月1日才遭保安大隊在大同區重慶北路查獲酒駕送辦。林男表示因為被警方抓太多次不堪重罰，才會遠遠看到警路檢點，突發奇想與同車友人互換座位，未料警方全都錄下，他頂替惡行全曝光，警訊後以酒駕公共危險罪將他送辦。

政府為求消滅民眾酒駕惡習，法務部近期對於5年內2次酒駕的累犯，3月7日才在新北市板橋殯儀館舉辦道路交通安全講習，現場放置冰存遺體的停屍床，還將講習會場佈置成靈堂，放輓聯「悼全國5年內因酒駕往生之3088為亡靈」，希望能達到嚇阻酒駕的行為。

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關鍵字：保安大隊,酒駕,累犯

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