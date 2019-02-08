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紅衣老婦夜闖花市「沒人認識她」　「人臉辨識」拯救失智嬤

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▲▼失智老婦夜闖板橋花市，「沒人認識她」，警方利用人臉辨識幫她找到回家路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲失智老婦夜闖板橋花市，「沒人認識她」，警方利用人臉辨識幫她找到回家路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

突發中心 ／ 新北報導

一名身穿紅衣老婦日前深夜出現在板橋花市裡，到凌晨依然在附近徘徊，附近民眾「沒人認識她」，懷疑她可能走失報警處理。轄區文聖派出所警員到場詢問，發現老婦無法用言語清楚表達，遂將其帶到派出所安置，再利用警用「人臉辨識系統」查出身分，順利通知家屬前來帶她返家。

新北市海山警分局文聖所警員陳楷軒、鄭健愷，於日前凌晨接獲民眾報案稱板橋花市有迷失老婦，2人到場發現一名身穿紅衣，滿頭白髮的老婦眼神迷惘，坐在地上喃喃自語，警員詢問多名附近居民，每個人都搖搖頭回答「不認識她」。警方上前詢問老婦一度讓她受到驚嚇，2警極力安撫下老婦這才開口，但吱吱嗚嗚卻答非所問，警問老婦家住哪裡？姓名年籍？老婦都無法完整開口用言語表達，警方懷疑她可能走失，決定先將老婦載往派出所安置。

2名警員分工，使用警用電腦人臉辨識系統搜尋資料庫，2人徹夜未眠搜尋比對上百筆資料，終於找到疑似老婦家屬，通知家屬前來指認。家屬表示老婦因患有失智症，於前日晚間自行出門後就不知去向，家屬心急如焚的到處尋找，當接獲警方通知前去派出所時指認，終於放下懸在半空中的一顆心。

警方表示，警用小電腦M-POLICE中「人臉辨識功能」，通常透過掃描人臉，從「身分證」、「國民照片」、及「有前科的嫌疑人」三種分類資料，找到可能的對象；但有時資料量大，可跳出20到50筆資料，就必需花時間逐一過濾查出真正身分。警方呼籲家中有長輩應多留意其行蹤去向，如果長輩要獨自外出，應叮囑注意自身體力能否負荷，並留下可辨識身分及連絡電話等資料，以利迷途時能讓警方即時連絡到家人。

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關鍵字：失智,老婦,失蹤,板橋花市,人臉辨識

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