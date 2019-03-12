笑空難女大生「哈哈約個X把自己約沒了」　微博怒封臭嘴帳號！

▲罹難的浙江女大生。（合成圖／翻攝自路透社、觀察者網）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日失事墜毀，其中一名罹難者是21歲的浙江女大生小藝（化名），搭機前往非洲原本是為了要和男友會和去看長頸鹿。對於這場悲劇，親友和網友們紛紛表示悲慟，但有一些人在微博上對小藝人身攻擊。微博官方12日將這類賬號進行封禁處理，呼籲尊重逝者。

女孩9日發布了最後一條微博，定位是在上海浦東機場。在她的表述中，此次前往非洲旅行是為了觀看長頸鹿。空難意外發生後，有許多網友自發來到她的微博評論區寫下催淚留言，表示哀悼。有網友說，「你是誤機了現在沒信號吧？回來請你吃撈王（火鍋）」、「你永遠是我最愛的姐妹，你回來好不好」、「我只是個陌生人，但是覺得很難過」等。

▼網友悼念評論內容。（圖／翻攝自觀察者網）

但在小藝微博評論區裡，竟然出現了不少人使用粗俗言語進行人身攻擊。有網友說，「唉，千里送X把人送沒了」、「家裡有錢，你滿世界的炫耀啥啊，這下好了吧，下輩子注意點」、「哈哈哈約個X把自己約沒了，醉了」等。

還有人攻擊罹難女孩的長相說，「這麼醜也好看？真服了你們的審美，算了反正人都走了，給你說句好話吧，死了就別回來了，在天堂做一個悠然自在的小仙女吧」。

這些不尊重死者的言論引起眾怒。@微博管理員12日凌晨發布公告，對這些發布人身攻擊內容且情節惡劣的微博賬號進行封禁處理，呼吁尊重逝者。目前遇難女生的微博內容也已經清空。

▼ 一些網友對逝者的人身攻擊。（圖／翻攝自觀察者網）

網友紛紛對此表示，「封的漂亮」、「做得好，逝者最大」、「別人的傷疤繼續地戳，沒有底線繼續地說，網路暴力感慨頗多」。

據《寧波晚報》報導，衣索比亞失事航班上的浙江女性為金華蘭溪人，是浙江萬里學院在讀大四學生，她不僅是學校的風雲人物，還在廣播台擔任主播且主持過多次晚會；小藝的父母表示，女兒是家中獨生女，目前等通知準備前往善後。

▼ 網友對逝者的評論。（圖／翻攝自觀察者網）