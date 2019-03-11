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千島湖邊…20個「神祕古石窟」現跡！　傳埋有「方臘之亂」叛軍大量寶藏

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▲千島湖,寶藏。（圖／翻攝自微博）

▲邵姓男子在千島湖附近發現20多個古石窟。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

浙江杭州的千島湖據傳隱藏著一處千年寳藏，但有關這個寶藏的具體位置，千百年來一直是個謎。淳安縣一名邵姓男子10多年前來到千島湖邊，意外發現山上的石頭縫中往外吐著霧氣，他沿著山石走到洞口後，驚見裡面有著偌大的洞廳，最大的面積超過300平方公尺。據悉，北宋末年江浙一帶曾發生「方臘之亂」，當時藏寶藏的地方，應該就是現在的石窟所在地。

▲千島湖。（圖／CFP）

▲千島湖位於浙江省杭州市西南部的淳安縣和建德市境內。（圖／CFP，下同）

綜合陸媒報導，浙江省杭州市淳安縣千島湖邊，千百年來有寶藏的說法，不僅來自於傳聞，甚至還散見於一些文字記載，「一旦尋得這個寶藏，可得黃金三千擔」。但有關這個寶藏的具體位置，千百年來一直是個謎，有人認為藏寶地有三處，分別是淳安輝照山、安徽休寧和方臘出生地——威坪。

報導提到，淳安縣一名邵姓男子（邵中）對傳統文化研究癡迷，他在10年前來到淳安千島湖鎮輝照山，當時沒有什麼特殊目的，就是想爬個山，沒有想到走著走著卻看到山上的石頭縫裡往外冒霧氣，「像霧又像水蒸氣，非常清晰」。

▲千島湖。（圖／CFP）

在好奇心驅使下，邵中開始向附近村民打聽，沒想到村民向他透露「山內有個龍洞，洞內有龍，龍守寶藏。」邵中最後在一處荊棘密布的山石下，找到一個神秘幽深的洞口，他通過狹窄的通道後再走10多公尺，竟發現一個大洞窟；洞窟不僅有100多平方公尺寬，高也有幾10公尺，從洞壁的痕跡看，應該是一個人工開鑿的洞窟。

發現了這個古洞窟後，邵中只要有空就會到山上去「這裡看看、那裡敲敲」；他和相關部門在10年左右的時間內，先後發現了20多個古石窟。邵中透露，最特別的一個石窟很大，有10多根石柱，面積超過300平方公尺；他也在石窟中發現了類似水池、灶台、魚池等形狀的人工建築，以及3處打鑿孔留下的痕跡。

關於石洞窟的開鑿時間，專家們從洞內的石鐘乳形成時間、生長速度等，並綜合千島湖所在的淳安縣人類文明古蹟與發展推斷，石窟群距今已有千年左右歷史。

▲石窟上有開鑿過的痕跡。（圖／翻攝自微博）

▲石窟上有開鑿過的痕跡。（圖／翻攝自微博）

巧合的是，在900多年前的北宋末年，江浙一帶曾發生民變，叛軍首領攻占6州52縣，獲得了一大筆財寶，不過沒多久便被北宋軍隊所擊敗，方臘本人也在淳安一帶的石洞被俘。據傳，宋軍曾挖地三尺尋找方臘的財物，但寶藏猶如人間蒸發，從此不見踪影。

威坪鎮宣傳委員夏國元表示，「這個洞並不很深，曾開放，但目前遊客不多」。他也稱，自己曾聽說過方臘寶藏的事情，但每個人的說法都沒有確實的根據，有一些尋寶口訣也都模棱兩可、無可考據。

夏國元透露，方臘洞在本地就有兩處，均有數量不等的人群陸續進洞探險遊玩，如果洞內有寶藏應當早就會發現。對於石窟藏有寶藏之說，夏國元表示，「其實挖掘好當地的文化資源並合理開發，這些古代的遺存才能真正變成寶藏，並造福當地百姓。」

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關鍵字：浙江,杭州,千島湖,方臘之亂,石窟,寶藏,方臘

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