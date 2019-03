衣航失事機師身分曝！飛行紀錄超優卻因空難喪命　他淚崩：說好的球賽呢

▲ 衣索比亞航空公司飛行員協會舉辦哀悼追思會,場面哀戚。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)10日空難奪走157條寶貴性命。如今,隨著班機資料數據以及目擊者證詞等墜機細節一一流出,這架失事班機的機長身分也對外曝光,根據CNN報導,他是現年29歲的亞里德格塔丘(Yared Getachew),有著超過8000小時的良好飛行紀錄。一名飛行員指出,他曾經和亞里德格塔丘說好要一起去看球賽,但如今這個約定已無法實現。

綜合BBC、CNN報導,亞里德格塔丘擁有衣索比亞和肯亞雙重國籍,在2007年11月進入衣索比亞航空服務。事發當下,他身邊有超過200小時飛行紀錄的大副努爾(Ahmed Nur Mohammod Nur)陪伴著,儘管亞里德格塔丘曾要求返航,且獲准返回衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa),但最終仍不幸在起飛6分鐘內墜毀身亡。

PHOTO: "We are deeply saddened by the news of the passing of our dear Yared," the family of Yared Getachew, the pilot of Ethiopian Airlines flight ET302, says in statement; "he was one of the youngest in Ethiopian Airlines history to captain a Boeing 737." https://t.co/OuuXCR16wp pic.twitter.com/V2IZ734XV5