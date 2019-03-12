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衣航空難前「機尾冒濃煙發怪聲」　目擊者嚇：客機緊貼地面大轉一圈

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▲衣索比亞空難釀157死。（圖／路透社）

▲衣索比亞空難釀157死。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架客機周日起飛後6分鐘後就墜毀，機上157人全數罹難。衣航11日發布聲明表示，失事班機的兩具黑盒子已尋獲，目前正由衣索比亞航空公司工作人員帶回檢測。目擊者透露，客機墜毀前，機尾不但發出濃煙，還發出奇怪的聲音，並在墜機前緊貼地面，突然轉了一圈後隨即墜落。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲失事的波音737 Max 8 客機。（圖／路透社）

衣航一架波音737 Max 8客機昨天失事後，大陸民航局向各運輸航空公司下發文件通知，要求暫停波音737 Max 8商業運行後，已有96家航空公司明確停飛該機型，分別為南航24架、國航15架、海航11架、上航11架、廈航10架、山航7架、深航5架、東航及祥鵬各3架、奧凱及福州及昆明各2架，九元1架。

繼大陸停飛737 Max 8客機後，印尼11日也宣布，該國與衣航失事客機同型的波音飛機全數停飛。印尼交通部機場管理署主任波拉納（Polana Pramesti）在聲明中表示，機場管理署將全面檢查檢查737 Max 8客機，以確保這種類型的飛機適航。」

▲隨處可見飛機的小塊殘骸和乘客的隨身物品。（圖／路透社）

▲隨處可見飛機的小塊殘骸和乘客的隨身物品。（圖／路透社下同）

路透社報導則稱，客機事發當時墜毀在農夫加拉托（Malka Galato）耕作的農田中，6名目擊者中都有看到機尾冒煙，其中4人都有聽到奇怪的聲音。47歲的農夫加拉托表示，客機當時非常接近地面，還轉了一圈，田裡放牧的乳牛嚇得驚慌失措。

另一名農夫阿貝拉（Tamirat Abera）則透露，當時他正走在田野間，看到客機突然急轉彎，機尾冒著白煙，有一些衣服和小碎紙從飛機掉出來，接著墜毀在300公尺外。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

《華盛頓郵報》報導指出，據該失事客機的航班數據顯示，客機幾乎在出發後不久就出現了問題。普通情況下，大部分客機起飛後隨著加速爬升，會穩定升高到大約1000英尺的高度（約305公尺），不過這架失事的航班起飛1分半鐘後，飛機開始因不明原因下降了將近1分鐘，之後才再次爬升。

報導提到，這段時間內飛機持續加速，速度遠遠超過了飛機起飛階段正常的速度，飛機經歷了一次大幅拉升，10秒內上升了600英尺（約183公尺），飛機時速703.7公里／時，而正常時速應是500公里／時；該客機急升3分鐘後，隨即墜毀。

▲衣索比亞失事航班數據。（圖／翻攝自微信／愛飛行）

▲衣索比亞失事航班數據。（圖／翻攝自北京青年報微博）

衣索比亞航空執行長加佈雷馬裡亞姆（Tewolde Gebremariam）事發當日向媒體透露，飛行員在失事前曾向塔台報告飛機出現技術故障，請求返航，得到了獲准，但客機最終還是發生墜機。他表示，這名飛行員有超過8000小時的安全飛行記錄，是一名優秀的飛行員，「失事客機是一架嶄新的客機，例行維護時沒有發現任何問題，尚不清楚發生這起事件的原因。」

▲衣索比亞航空客機失事現場。（圖／路透社）

▲衣索比亞航空波音737 Max 8客機失事現場。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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