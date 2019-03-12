　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／潘恆旭6大失言風波！　冷泉變溫泉、嗆正妹「妳讓我想吐」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭，親自試跳愛河，熱情推銷高雄愛情產業煉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲潘恆旭上任後爭議不斷。（圖／資料照）

地方中心 ／整理報導

高雄觀光局長潘恆旭上任後風波不斷，先是有冷泉加熱變溫泉一說遭打臉，接著又傳出燈會連出4包，之後還在在臉書怒嗆網友：「你罷免我啊！四年後」，緊接著又嗆另名女網友「我看到妳也吐了」發言不斷惹議，接著又傳出鄧紫棋代言高雄風波，而近期更是被踢爆貓熊根本沒有要來高雄！

【冷泉加熱變溫泉】

潘恆旭上任後不久，先是提出「柴山冷泉變溫泉」方法，聲稱要把柴山「龍巖冷泉」加熱後帶動觀光人潮，引起網友熱烈討論，但隨後立馬遭到打狗文史再興會社理事陳坤毅在粉專「KUN 土申！」打臉，內容有「滿大的錯誤」。

►潘恆旭「冷泉加熱說」秒道歉：謝謝網友操作　高雄文史工作者回應了

【燈會連出4包嗆網友】

此外，金銀河燈會尚未開始時也引發不少風波，當時有網友發現，在愛河畔的宣傳看板，將元宵節英文拼錯以外、還把「己亥年」打成「巳亥年」，就連圖片也疑似是盜用的，就有網友前往觀光局長潘恆旭的臉書留言，引發潘恆旭回嗆「你霸免我啊！四年後」。

▲網友前往觀光局長潘恆旭臉書留言批評，潘恆旭直球回應 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄燈會的看板將元宵節的英文「lantern festival」寫成「 lantern fesvital」、愛河燈會拼錯英文的圖片被轉貼至PTT，有眼尖網友又抓包，又將「己亥年」打成「巳亥年」，傳出合成的女子圖片疑盜用「中原淳一100週年時尚紀念特刊」，另外底圖的大義市場也盜用日本攝影師Dol Kuro作品。

只是看板事件一出，網友前往潘恆旭臉書留言「怎麼韓導專找這種低學歷、美學死當、充滿暴發戶氣息的蛋頭當觀光局長？還是地方派系其他推薦的人才，美學素質更可怕？」潘恆旭回嗆「你霸免我啊！四年後」，沒想到臉書粉專《只是堵藍》立即截圖分享「唉唷！好嗆 一個政務官到底是在囂張三小。要不你出來選。」

►金銀河燈會「連出四包」網攻臉書　潘恆旭嗆：你罷免我啊！四年後

【寶可夢活動惹議】

高雄燈會藝術節日前結合熱門手機遊戲《Pokémon GO》，並在2月18日下午宣布19日至20日愛河河畔將有「寶可夢活動」，但玩家卻發現，主辦方所謂的「活動」不過只是在補給站撒櫻花而已，引起大批寶迷不滿，還有網友直接在粉專上留言詢問「請問你們有獲得寶可夢官方授權嗎？」意外釣出觀光局長潘恆旭現身說法，留了一顆雞蛋貼圖配上「ㄖㄢ」（諧音「當然」），更引爆玩家反彈。

▲▼高雄燈會寶可夢活動有授權？觀光局長潘恆旭回應了。（圖／翻攝臉書）

據了解，主辦方僅是在愛河畔9處寶可夢補給站「不間斷撒櫻花」，2天計算下來成本僅1千多元；且「撒櫻花」效果僅是出現更多寶可夢，根本就不會有限定怪出現，一般玩家也可輕鬆辦到，跟先前地方政府與寶可夢官方合作的活動天差地遠，甚至根本稱不上是「活動」，氣得讓不少網友怒批，太誇張了！

►高雄燈會寶可夢活動有授權？潘恆旭「雞蛋回應」打哈哈　寶迷全爆氣

【罵女網友看到妳想吐】

潘恆旭的言論一直相當辛辣，但也因此為他惹出不少麻煩，日前一名正妹網友留言砲轟他「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，沒想到遭到潘恆旭狠嗆「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，再度掀論戰。對此，高雄市議員黃文益則留言「局長~您的回覆令我再次對您刮目相看了......」而潘恆旭則回「以彼之道還以彼身 金庸教我的」。

▲▼潘恆旭上議員臉書嗆網友。（組合圖／翻攝自高雄市議員黃文益臉書、記者賴君欣攝）

►影／正妹譙他「心術不正」　潘恆旭上議員臉書留言狠嗆：我看到妳也吐了

【鄧紫棋風波】

日前有消息傳出，高雄市政府將邀請鄧紫棋推廣高雄觀光，但潘恆旭爆是因對方經紀公司開出天價代言費，才以破局收場，隨即遭對方公司打臉，表示沒接過邀約電話，引起熱議，有網友砲轟「請任何明星都要凹人免費，有種的話潘恆旭的薪水也免費，這樣高雄才能發大財」。

▲鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋經紀公司表示，根本沒有接到電話。（圖／翻攝自微博）

潘恆旭日前透露，鄧所屬的經紀公司曾開出一筆很高的費用，並說鄧紫棋本人應該不會那麼貪財，但這番話似乎也引起外界熱烈討論，經紀公司發聲明強調，「未曾收到任何有關演唱會贊助及觀光大使邀約，懷疑觀光局並沒有聯絡到仲介人」，但潘在受訪時強調，他聯絡的是鄧紫棋高雄演唱會的行銷公司「點子海洋」，並不是直接向經紀公司聯繫。而整起事件目前似乎已成為羅生門。

►鄧紫棋經紀公司「沒接到電話」　潘恆旭：我是聯絡行銷公司

【貓熊事件】

潘恆旭10日曾在臉書宣布，大陸官方要贈送一對貓熊給高雄，高雄市長韓國瑜隨後也證實這項消息。不料，贈送貓熊的官方大陸全國人大代表、全國台聯副會長許沛11日卻改口表示，送貓熊只是個人意見，而且也沒有接觸過潘恆旭。

對此，潘恆旭則回應，這項計畫尚未正式和市長提案，不過經高雄市議會同意後，觀光局將成立熊貓小組，針對壽山動物園的熊貓館內擬定完備的計畫，預計6月前往重慶進行考察。

未料，贈送貓熊的消息經媒體報導引發討論後，許沛突然改口表示，送貓熊只是她個人建議，不代表中央對台政策，強調「沒接觸過潘恆旭」；且有媒體指出，重慶動物園目前展出的10多隻貓熊中，並無7歲與8歲的貓熊，也沒有贈送台灣貓熊的計畫，決定權仍在中央手上。

▲熊貓,貓熊,雷雷,圓仔外婆,圓圓媽媽,福州海峽熊貓世界,海峽熊貓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲據傳大陸官方要贈送一對7歲與8歲的貓熊給高雄，但如今卻又傳出貓熊根本沒有要來。（圖／記者蔡紹堅攝，本報資料照）

►影／重慶貓熊送韓國瑜！高雄市府「年賺50億」發大財　他提3點打腫臉…網讚爆

潘恆旭上任後還不到3個月，卻引發不少風波，多次因失言惹議而引發網友討論，此次更是因為鄧紫棋風波、貓熊事件讓他再度躍上媒體版面，討論度居高不下。

ET快訊
小孩撒嬌想喝木瓜牛奶　她拒絕後牽到櫃台驚叫「你誰啊」網笑翻
銀色三菱好市多硬停空氣車位　民眾「手推車海」困爆畫面超療癒
早退撞見女友小王洗鴛鴦浴！綠帽男1封簡訊反擊結局神展開
郭台銘批微軟停留PC時代　不找Google只敢找代工廠開刀
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：潘恆旭,高雄,觀光局長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

鹹濕對話曝光！E奶辣人妻出軌竹科男　偷情嬌喊：無法一手掌握

痴情男挨揍原因曝光！大寮潑辣姊衝馬路想撞車自殘　被拉回秒抓狂猛K

替他養兒子8年！人妻護墊「沾小王體液」曝姦情　綠帽夫崩潰爆瘦10公斤

「加分夫人」神助攻！星國第3筆訂單差點破局　李佳芬一句話大逆轉

被酸星國「高雄專區」演很大　韓國瑜怒曝「被下架」真相

贈台貓熊提案人「個人意見」　潘恆旭：她講的沒錯，我沒跟她見面

懶人包／潘恆旭6大失言風波！　冷泉變溫泉、嗆正妹「妳讓我想吐」

王金平稱「韓國瑜那一票不會投給朱」　 朱立倫二字回應

自媒體募款隨行訪美　柯文哲：我每天都被消費　

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

被酸星國「高雄專區」演很大　韓國瑜怒曝「被下架」真相

贈台貓熊提案人「個人意見」　潘恆旭：她講的沒錯，我沒跟她見面

懶人包／潘恆旭6大失言風波！　冷泉變溫泉、嗆正妹「妳讓我想吐」

王金平稱「韓國瑜那一票不會投給朱」　 朱立倫二字回應

自媒體募款隨行訪美　柯文哲：我每天都被消費　

「蔡英文如不解決台中空污」　盧秀燕：以後她來交通管制就…

蔡英文反制一國兩制指導綱領　 吳敦義：「掌舵者」勿操作兩岸緊張

「釐清中資投審會要花多少時間？」柯文哲為雙子星再開砲

不甩「滅王計畫」！王金平：不在意仍會勇往直前

總統大選決戰中台灣　柯文哲朱立倫陸續拜訪盧秀燕

衛少再槓爵士球迷暴走怒罵　「我會弄死你還有你老婆」

蘋概、光學股領軍衝　台股終場大漲93點收10,343點

野餐必備5大「網美拍照App」！　隨便拍IG都輕鬆破百讚

老婦沒鑰匙冒雨走1公里跌倒失溫　警送熱粥暖暖包

家長教育選擇權該怎麼做？

台南市房屋稅惹眾怒　千名「房衫軍」市府怒嗆黃偉哲

「台男25K赴日拍AV」感想！「愛的鼓掌」後特寫最難拍：真的不是單純拍片而已

林俊傑《聖所》真的結束了！　秒公布「最新巡演場次」

陸推企業「減稅降費」紅包　泉州台商今年節稅近7成

大陸送高雄貓熊案　陳吉仲：我們更該關心台灣黑熊和石虎

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

政治熱門新聞

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

白狼停戰館長了　只針對台獨政客

呱吉公開「北市議員薪資」細項

貓熊不來高雄了！提案人改口：個..

貓熊送韓國瑜…年賺50億！他提..

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

王浩宇：拿起筆桿保衛台灣　反嗆..

高雄警局長遭議長狠嗆「自愛點」

蔡英文臉書PO文　解析國安會議..

蔡英文將6度出訪友邦　不去吉里..

韓國瑜鬆口要做滿4年　 王金平..

親韓人士：韓國瑜不領表是還沒決..

星「高雄專區」下架　韓國瑜曝真..

柯P推大甲媽潮T　遶境「不耽誤..

更多熱門

相關新聞

韋禮安發文謝北捷　暗酸潘恆旭

高雄市觀光代言人，最近惹出鄧紫棋風波，高雄市觀光局長潘恆旭透露破局是因為經紀公司「貪財」，要了一比很高的代言費，此言一出引起許多網友抨擊，就連歌手韋禮安也來酸。

影／重慶贈高雄貓熊　許沛:個人建議

星「高雄專區」下架　韓國瑜曝真相

直播／韓國瑜直言4月不領表選2020 親韓人士爆：還很難說

貓熊贈台只是建議　潘恆旭：許沛講的沒錯

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面