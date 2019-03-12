懶人包／潘恆旭6大失言風波！　冷泉變溫泉、嗆正妹「妳讓我想吐」

▲潘恆旭上任後爭議不斷。（圖／資料照）

地方中心 ／整理報導

高雄觀光局長潘恆旭上任後風波不斷，先是有冷泉加熱變溫泉一說遭打臉，接著又傳出燈會連出4包，之後還在在臉書怒嗆網友：「你罷免我啊！四年後」，緊接著又嗆另名女網友「我看到妳也吐了」發言不斷惹議，接著又傳出鄧紫棋代言高雄風波，而近期更是被踢爆貓熊根本沒有要來高雄！

【冷泉加熱變溫泉】

潘恆旭上任後不久，先是提出「柴山冷泉變溫泉」方法，聲稱要把柴山「龍巖冷泉」加熱後帶動觀光人潮，引起網友熱烈討論，但隨後立馬遭到打狗文史再興會社理事陳坤毅在粉專「KUN 土申！」打臉，內容有「滿大的錯誤」。

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【燈會連出4包嗆網友】

此外，金銀河燈會尚未開始時也引發不少風波，當時有網友發現，在愛河畔的宣傳看板，將元宵節英文拼錯以外、還把「己亥年」打成「巳亥年」，就連圖片也疑似是盜用的，就有網友前往觀光局長潘恆旭的臉書留言，引發潘恆旭回嗆「你霸免我啊！四年後」。

高雄燈會的看板將元宵節的英文「lantern festival」寫成「 lantern fesvital」、愛河燈會拼錯英文的圖片被轉貼至PTT，有眼尖網友又抓包，又將「己亥年」打成「巳亥年」，傳出合成的女子圖片疑盜用「中原淳一100週年時尚紀念特刊」，另外底圖的大義市場也盜用日本攝影師Dol Kuro作品。

只是看板事件一出，網友前往潘恆旭臉書留言「怎麼韓導專找這種低學歷、美學死當、充滿暴發戶氣息的蛋頭當觀光局長？還是地方派系其他推薦的人才，美學素質更可怕？」潘恆旭回嗆「你霸免我啊！四年後」，沒想到臉書粉專《只是堵藍》立即截圖分享「唉唷！好嗆 一個政務官到底是在囂張三小。要不你出來選。」

►金銀河燈會「連出四包」網攻臉書 潘恆旭嗆：你罷免我啊！四年後

【寶可夢活動惹議】

高雄燈會藝術節日前結合熱門手機遊戲《Pokémon GO》，並在2月18日下午宣布19日至20日愛河河畔將有「寶可夢活動」，但玩家卻發現，主辦方所謂的「活動」不過只是在補給站撒櫻花而已，引起大批寶迷不滿，還有網友直接在粉專上留言詢問「請問你們有獲得寶可夢官方授權嗎？」意外釣出觀光局長潘恆旭現身說法，留了一顆雞蛋貼圖配上「ㄖㄢ」（諧音「當然」），更引爆玩家反彈。

據了解，主辦方僅是在愛河畔9處寶可夢補給站「不間斷撒櫻花」，2天計算下來成本僅1千多元；且「撒櫻花」效果僅是出現更多寶可夢，根本就不會有限定怪出現，一般玩家也可輕鬆辦到，跟先前地方政府與寶可夢官方合作的活動天差地遠，甚至根本稱不上是「活動」，氣得讓不少網友怒批，太誇張了！

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【罵女網友看到妳想吐】

潘恆旭的言論一直相當辛辣，但也因此為他惹出不少麻煩，日前一名正妹網友留言砲轟他「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，沒想到遭到潘恆旭狠嗆「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，再度掀論戰。對此，高雄市議員黃文益則留言「局長~您的回覆令我再次對您刮目相看了......」而潘恆旭則回「以彼之道還以彼身 金庸教我的」。

►影／正妹譙他「心術不正」 潘恆旭上議員臉書留言狠嗆：我看到妳也吐了

【鄧紫棋風波】

日前有消息傳出，高雄市政府將邀請鄧紫棋推廣高雄觀光，但潘恆旭爆是因對方經紀公司開出天價代言費，才以破局收場，隨即遭對方公司打臉，表示沒接過邀約電話，引起熱議，有網友砲轟「請任何明星都要凹人免費，有種的話潘恆旭的薪水也免費，這樣高雄才能發大財」。

▲鄧紫棋經紀公司表示，根本沒有接到電話。（圖／翻攝自微博）

潘恆旭日前透露，鄧所屬的經紀公司曾開出一筆很高的費用，並說鄧紫棋本人應該不會那麼貪財，但這番話似乎也引起外界熱烈討論，經紀公司發聲明強調，「未曾收到任何有關演唱會贊助及觀光大使邀約，懷疑觀光局並沒有聯絡到仲介人」，但潘在受訪時強調，他聯絡的是鄧紫棋高雄演唱會的行銷公司「點子海洋」，並不是直接向經紀公司聯繫。而整起事件目前似乎已成為羅生門。

►鄧紫棋經紀公司「沒接到電話」 潘恆旭：我是聯絡行銷公司

【貓熊事件】

潘恆旭10日曾在臉書宣布，大陸官方要贈送一對貓熊給高雄，高雄市長韓國瑜隨後也證實這項消息。不料，贈送貓熊的官方大陸全國人大代表、全國台聯副會長許沛11日卻改口表示，送貓熊只是個人意見，而且也沒有接觸過潘恆旭。

對此，潘恆旭則回應，這項計畫尚未正式和市長提案，不過經高雄市議會同意後，觀光局將成立熊貓小組，針對壽山動物園的熊貓館內擬定完備的計畫，預計6月前往重慶進行考察。

未料，贈送貓熊的消息經媒體報導引發討論後，許沛突然改口表示，送貓熊只是她個人建議，不代表中央對台政策，強調「沒接觸過潘恆旭」；且有媒體指出，重慶動物園目前展出的10多隻貓熊中，並無7歲與8歲的貓熊，也沒有贈送台灣貓熊的計畫，決定權仍在中央手上。

▲據傳大陸官方要贈送一對7歲與8歲的貓熊給高雄，但如今卻又傳出貓熊根本沒有要來。（圖／記者蔡紹堅攝，本報資料照）

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潘恆旭上任後還不到3個月，卻引發不少風波，多次因失言惹議而引發網友討論，此次更是因為鄧紫棋風波、貓熊事件讓他再度躍上媒體版面，討論度居高不下。