金銀河燈會「連出四包」網攻臉書　潘恆旭嗆：你罷免我啊！四年後

▲網友前往觀光局長潘恆旭臉書留言批評，潘恆旭直球回應 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳奕靖／高雄報導

高雄金銀河燈會還沒開始就已經話題不斷，又有網友發現，在愛河畔的宣傳看板，將元宵節英文拼錯以外、還把「己亥年」打成「巳亥年」，就連圖片也疑似是盜用的，就有網友前往觀光局長潘恆旭的臉書留言，引發潘恆旭回嗆「你霸免我啊！四年後」。

高雄燈會的看板將元宵節的英文「lantern festival」寫成「 lantern fesvital」、愛河燈會拼錯英文的圖片被轉貼至PTT，有眼尖網友又抓包，又將「己亥年」打成「巳亥年」，傳出合成的女子圖片疑盜用「中原淳一100週年時尚紀念特刊」，另外底圖的大義市場也盜用日本攝影師Dol Kuro作品。

▲觀光局長潘恆旭臉書回應，臉書粉專《只是堵藍》留言批評。（圖／翻攝《只是堵藍》）

愛河燈會承辦單位民視回應，發現拍照背板英文有誤，已經通知設計廠商下架，另外廠商委託的設計師，自行從網站下載復古素材使用，該素材確實有版權疑慮，廠商發現誤用，立即緊急將文宣撤除並不再使用。至於廠商委託的其他設計(例：復古市集之牌樓)，為設計師原創設計，無版權疑慮。

只是看板事件一出，網友前往潘恆旭臉書留言「怎麼韓導專找這種低學歷、美學死當、充滿暴發戶氣息的蛋頭當觀光局長？還是地方派系其他推薦的人才，美學素質更可怕？」潘恆旭回嗆「你霸免我啊！四年後」，沒想到臉書粉專《只是堵藍》立即截圖分享「唉唷！好嗆 一個政務官到底是在囂張三小。要不你出來選。」

▲觀光局長潘恆旭臉書回應，臉書粉專《只是堵藍》留言批評。（圖／翻攝《只是堵藍》）

對此潘恆旭回應：「在我的臉書，如果您出言不遜，我也不會客氣的！」這個舉動也獲得其他網友支持，希望「局長別理這種小人」、「局長...殺...支持..對的事為高雄都挺你」，「別跟一般無腦人見識」。