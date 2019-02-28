鹹濕對話曝光！E奶辣人妻出軌竹科男　偷情嬌喊：無法一手掌握

▲人妻小花和男同事互傳曖昧簡訊。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso圖庫）

地方中心／新竹報導

一名火辣的人妻「小花」（化名）日前和林姓竹科男同事發展出婚外情，兩人不僅當街雙出入對，還用手機調情「妳應該有E」、「總之無法一手掌握」等語。事情曝光後，小花的丈夫不甘被戴綠帽，氣得向林男求償一百萬元，但法院審理後僅判林男賠償15萬元。

判決指出，林男分明知道的小花已婚，卻還是和對方從同事情發成婚外情，兩人不僅常常出雙入對，還被小花的丈夫發現，她的手機裡有曖昧話紀錄，「妳應該有E 」、「（李女）總之無法一手掌握」、「我想留在你身邊」、「能夠坐在一起吃火鍋，都是同一個世界的人，其實吃什麼無所謂，身邊坐誰才是重要的」、「我先去洗澡了」、「我可以幫忙」、「抱抱～」等等，因此讓小花的丈夫氣得告上法院。

林男辯稱，他和小花只是同事，根本沒有交往，也不知道對方結婚。此外，林男還表示，小花的手機有上鎖，因此對話紀錄是非法取得，不應該拿來做為證據。對此，法官不採信其說詞，認為兩人的對話內容談及「我想留在你身邊」、「應該有E」等語，明顯已經超過異性友人的正常交往，而由於此類案件蒐證不易，難以要求小花的丈夫用其他方式取得證據，外加上他也沒用暴力方式取得證據，因此認定證據是可採的，並判林男應賠償15萬元。

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