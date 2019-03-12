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雲端最前線／韓國瑜直言4月不領表選2020 親韓人士爆：還很難說

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新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選即將到來，呼聲高的高雄市長韓國瑜在11日接受訪問時表示，2020大選不在他考量之內，4月也不會領表參選2020，並說：「to be a honest and workaholic guy」，他會做一個既誠實又認真工作的人，不過，親近韓的人士認為，他回答不算外界認為的「鬆口不選總統」，而是像往常一樣沒把話說死，「未來還很難說」。對此議題，《雲端最前線》12日邀請立法委員鍾佳濱、台北市議員徐巧芯、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討藍綠2020布局。

2020總統大選即將到來，國民黨已經確定初選規則，總統候選人由民調7成、黨員3成投票決定。呼聲高的高雄市長韓國瑜在11日播出的《POP搶先爆》廣播節目接受主持人黃光芹專訪時表示，他再重申一遍，2020大選不在他考量之內；主持人問是否在4月領表登記黨內初選？他回應「不會的」，他會做一個既誠實又認真工作的人，也宣示「我當然就是繼續完成，四年任期阿，會繼續做」。

▲▼ 重慶送貓熊，韓國瑜笑稱「叫賺大錢、發大財」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜表示，其實上任高雄市長第一天，就在想下台的那一天，這是很重要的，「我任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我？」台灣政治搞了幾10年下來，整個台灣政治人物，不客氣的說，相當墮落，拿到權力就高高在上，做威做福，忘記老百姓需要，但不一定要作威作福，是可以做牛做馬的，回想20年前當立委時，自己也對不起選民。

不過，親韓人士認為，韓在廣播中只是順著主持人的話講，論調與平常沒有太大差別，不像外界解讀的「鬆口表態」，而是「目前沒有這樣的規劃」，「他現在應該還沒做出決定」。親韓人士說，韓國瑜對高雄市民有責任，目前確實只想先做好市長工作，「未來還很難說」。

針對韓國瑜受訪表示2020不在我的考量之內，對此，有意角逐2020總統大選的前新北市長朱立倫回應，韓國瑜曾親口告訴他，眼前最重要的是高雄市政做好，是為了高雄市民對他的期待，並強調自己跟黨員都要反省，讓國民黨不能只有一個韓國瑜。


▼貓熊要到高雄了？（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

▲▼融融、雄雄要到高雄了。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

值得一提的是，韓國瑜將在3月底出訪大陸，不過就在此時，重慶市台聯會會長提議送貓熊給高雄，但韓國瑜表示，送貓熊一事非同小可，且也不是那麼單純，且由於這案是當地的民意代表提出，未來仍有非常多的程序要走，屆時也要跟議會溝通，韓國瑜接著說「如果議會也同意的話就非常棒。」

但最新消息指出，贈送貓熊的官方大陸全國人大代表、全國台聯副會長許沛11日卻改口表示，送貓熊只是個人意見，而且也沒有接觸過潘恆旭。且有媒體指出，重慶動物園目前展出的10多隻貓熊中，並無7歲與8歲的貓熊，也沒有贈送台灣貓熊的計畫，決定權仍在中央手上。對此議題，《雲端最前線》12日邀請立法委員鍾佳濱、台北市議員徐巧芯、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,韓國瑜,總統大選,高雄,潘恆旭,貓熊

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