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高雄燈會寶可夢活動有授權？潘恆旭「雞蛋回應」打哈哈　寶迷全爆氣

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▲Pokémon GO Safari Zone in Tainan 活動，11月1日至5日一連天在台南市舉辦，成功吸金吸人氣，為台南帶來巨大經濟效益。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市2018年11月結合《Pokémon GO》舉辦活動，成功吸金吸人氣，帶來巨大經濟效益。（圖／記者林悅攝）

生活中心／綜合報導

為吸引觀光人潮帶動地方商機，高雄燈會藝術節特地結合熱門手機遊戲《Pokémon GO》，並在18日下午宣布19日至20日愛河河畔將有「寶可夢活動」，但玩家卻發現，主辦方所謂的「活動」不過只是在補給站撒櫻花而已，引起大批寶迷不滿，還有網友直接在粉專上留言詢問「請問你們有獲得寶可夢官方授權嗎？」意外釣出觀光局長潘恆旭現身說法，留了一顆雞蛋貼圖配上「ㄖㄢ」（諧音「當然」），更引爆玩家不滿。

▲▼高雄燈會寶可夢活動有授權？觀光局長潘恆旭回應了。（圖／翻攝臉書）

請繼續往下閱讀...

▲潘恆旭面對玩家質疑還吊兒郎當地回了顆雞蛋，引爆寶迷怒火。（圖／翻攝臉書）

手機遊戲《Pokémon GO》過去曾與嘉義縣政府合作，2018年嘉義燈會上現身限定稀有怪「魔牆人偶」；台南市政府日前也和《Pokémon GO》合辦「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」活動，在稀有怪「古空棘魚」的加持下，吸引大批玩家到訪。

但對比此次高雄燈會舉辦的寶可夢活動，眼尖的玩家發現，主辦方僅是在愛河畔9處寶可夢補給站「不間斷撒櫻花」，2天計算下來成本僅1千多元；且「撒櫻花」效果僅是出現更多寶可夢，根本就不會有限定怪出現，一般玩家也可輕鬆辦到，跟先前地方政府與寶可夢官方合作的活動天差地遠，甚至根本稱不上是「活動」。

手機遊戲,Pokémon GO,精靈寶可夢（圖／翻攝自遊戲畫面）

▲想要櫻花海根本不用觀光局來撒，一般玩家自己也可輕鬆辦到。（圖／翻攝自遊戲畫面）

有寶可夢迷質疑，高雄燈會如此手法小成本即可辦到，毫無誠意可言，怒酸「我家巷口轉角公園天天撒花，屌打燈會」、「雖然我支持韓，但觀光局辦這個真的廢到爆」、「大傻眼，是把寶可夢玩家當笨蛋嗎？」

甚至還有網友開門見山質問，「請問你們有寶可夢官方授權嗎？」意外釣出潘恆旭留言回覆，貼上一顆「雞蛋」貼圖再搭上注音「ㄖㄢ」，取諧音「當然」，更引爆寶迷怒火，怒嗆「局長，你是不是在小看PMGO這遊戲跟玩家啊？」、「還回蛋然？是在當然啥啊，沒授權就沒授權，真的當玩家是無腦韓粉，可以騙騙就好喔？」、「笑死，撒花當活動還敢這麼大言不慚」、「到底是你瞧不起高雄、還是根本不尊重局長這個職位？」

▼高雄燈會的寶可夢活動僅有撒櫻花，還hashtag「賞燈可抓稀有怪」，足見觀光局根本對於PMGO一無所知。（圖／翻攝自高雄燈會藝術節臉書）

▲高雄燈會「寶可夢撒花活動」，玩家酸：大安公園每天都活動。（圖／翻攝自高雄燈會藝術節臉書）

▲高雄燈會「寶可夢撒花活動」，玩家酸：大安公園每天都活動。（圖／翻攝自高雄燈會藝術節臉書）

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關鍵字：寶可夢,Pokémon GO,高雄,燈會,觀光局,潘恆旭,雞蛋

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