重慶貓熊送韓國瑜！高雄市府「年賺50億」發大財　他提3點打腫臉…網讚爆

▲高雄市府非常看好貓熊帶來的商機。圖為台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

重慶動物園要贈送一對貓熊「融融」、「雄雄」給壽山動物園，高雄市觀光局長潘恆旭10日證實，貓熊進駐後，1年門票收入至少10億元，帶動周邊餐飲的話能帶來50億元的收入。雖然高市府超有信心掛保證，但一名網友直接列出3點打臉，再拿木柵動物園遊客量來比較，狂開嘲諷說「他X的一堆神經病。」

高雄市長韓國瑜月底要造訪香港、澳門、深圳、廈門4個城市交流，但人還沒有去，對岸就先釋出「友好」。大陸全國人大台灣省代表許沛透露，重慶的動物園可以跟壽山動物園對接，會向人大建議「向高雄市贈送大貓熊」。

對此，潘恆旭10日證實，將成立貓熊小組，迎接重慶母貓熊「融融」、公貓熊「雄雄」來到壽山動物園，貓熊進駐後，預估壽山動物園1年門票收入至少10億元，帶動周邊餐飲能帶來50億元的收入。

▲韓國瑜月底要造訪香港、澳門、深圳、廈門。（圖／記者洪正達攝）

對於貓熊帶來的收入，高雄市觀光局可是超級掛保證，但似乎太有信心了。一名網友在臉書提出3點來打臉，分別是人數、場地大小、交通問題，毫不客氣戳破，讓他忍不住嗆「現代人是不是真的沒什麼數字的概念呀？」

列出3點問題中，第一是人數，他認為，壽山動物園全票售價40元、半票20元，假設旅客都買全票，這樣1年需要2500萬人次，才會有10億元的收入，「但2500萬人次，比全台灣的人還要多出兩百萬。」

▲原PO這3點超犀利。（圖／翻攝自臉書）

第二、場地大小，他透露，壽山動物園園區不到13公頃，木柵動物園則是126公頃，但近5年來，木柵動物園一年的來客人次300至320萬左右，「也就是說，你要一個比木柵小10倍的地方，要容納比木柵多快10倍的來客量。」

第三、交通，他表示，目前還沒有捷運能到壽山動物園，大眾運輸系統仍不方便，得靠開車等方式前往，「在停車場的停車格只有245個的狀況下，容納比木柵多快10倍的來客量？」

上述短短3點，直接殺爆高雄市觀光局的信心，他爆氣在貼文hashtag寫道，「#除了智障還是智障咩」、「#他X的一堆神經病」。這一席話，引來網友笑說，「韓流發威，全民智障的年代」、「蠢到想哭」、「你沒有夢想嗎?」、「不可質疑你的神，也不可以試探他」、「隻叫迪士尼，一隻叫馬場，然後天天看迪士尼賽馬場，門票當然百倍賣，政見也達成了，雙贏啊」。

▼原PO認為，壽山動物園只有13公頃而已，哪能容納木柵動物園10倍來客量。（圖／取自高雄觀光旅遊網）

▼網友酸爆「韓流」。（圖／翻攝自臉書）