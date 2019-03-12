韋禮安暗酸潘恆旭！發文謝北捷「你們辛苦了」　留言藏槍被讚翻

▲韋禮安在留言暗酸潘恆旭。（圖／資料照、翻攝自韋禮安Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市觀光代言人，最近惹出鄧紫棋風波，高雄市觀光局長潘恆旭透露破局是因為經紀公司「貪財」，要了一比很高的代言費，此言一出引起許多網友抨擊，就連歌手韋禮安也來酸。

高雄市觀光局長潘恆旭日前面對媒體透露破局原因「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用。」鄧紫棋方表示完全沒有接到相關消息，潘恆旭則解釋因為對方有經紀約在身，若冠名贊助需要花費。

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▲鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

潘恆旭說，市府起初就希望能「不花錢請到代言人」，他當時強調市府能提供的是資源交換或是協助他項事務，「需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係。」此言一出引發許多網友抨擊。

▲韋禮安謝謝北捷的陪伴。（圖／翻攝自Facebook／韋禮安 Weibird）

歌手韋禮安今(12日)早在臉書發文，他用台北捷運「淡水信義線」、「松山新店線」、「文湖線」、「板南線」等路線寫道「轉眼發現自己好大一部分的青春都有台北捷運陪伴 謝謝你們辛苦了！ 未來也請多多關照」。

▲韋禮安在留言中暗酸潘恆旭。（圖／翻攝自Facebook／韋禮安 Weibird）

被韋禮安點名的路線都來留言，其中有一個網友說「要當北捷代言人嗎」韋禮安則說「歡迎歡迎～但我貪財喔」引起許多網友按讚。