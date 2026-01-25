3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

▲移民暨海關執法局（ICE）逮補5歲男童。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍擊斃一名男子，這已是該市近期第二起平民遭聯邦探員開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿，也再度點燃新一波街頭抗議行動。

移民官3週內射殺2人

不到3周前，美國移民暨海關執法局（ICE）在掃蕩非法移民的行動中，擊斃育有3名子女、年僅37歲的母親古德（Renee Good），當時便已引發地方政府與人權團體高度關切。

美國國土安全部說明，這起事件發生於明尼阿波利斯市區，一名男子持9毫米半自動手槍接近美國邊境巡邏隊（USBP）官員，並在警方試圖解除其武裝時「激烈反抗」，探員因此開槍。

州長強烈譴責

不過，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）對此強烈譴責，形容整起槍擊事件「令人震驚」，並要求由州政府主導調查，以釐清執法過程是否恰當。

先前美聯社報導指出，死者年齡為51歲，但根據明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）說法，死者實為37歲的當地居民，且據信為美國公民。奧哈拉並未公布死者身分，只表示該男子為合法持槍人，且沒有任何犯罪紀錄。

國土安全部：探員開槍出於自衛

法新社報導，國土安全部隨後在社群平台X發文表示，探員因「合理擔憂自身與同僚生命安全」而開槍防禦，現場醫護人員隨即搶救，但男子仍在現場被宣告死亡。

社群媒體上流傳、且事後獲官方證實的影片顯示，多名執法人員（其中至少一人身穿標示「POLICE」字樣的背心）包圍倒地男子，期間可見多次肢體動作，並聽見連續槍響，畫面引發輿論震撼。

▲美國明尼蘇達州數萬人上街抗議ICE執法行動。（圖／路透）



市長呼籲川普政府終止行動

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）則公開呼籲川普政府終止聯邦移民掃蕩行動，指出相關行動已多次在地方社區引發激烈示威與衝突。

警方表示，槍擊事件後，現場一度陷入「高度危險」狀態，隨著群眾聚集並以大型垃圾桶設置路障，警方宣布抗議行動屬非法集會，並施放催淚瓦斯驅散人群，呼籲民眾避免靠近該區域。

自1月7日以來，抗議行動幾乎每天都在明尼阿波利斯與聖保羅（St. Paul）組成的「雙子城」（Twin Cities）地區上演。當天，古德遭ICE執法人員羅斯（Jonathan Ross）開槍擊斃，但該名執法人員至今未被停職或起訴。

此外，本周聯邦探員在試圖逮捕另一名男子時，一併拘留其5歲兒子，再度引爆民眾怒火，也讓地方對聯邦移民執法手段的爭議持續升高。