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鄧紫棋經紀公司「沒接到電話」　潘恆旭：我是聯絡行銷公司

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▲▼潘恆旭回應高雄引進F1賽車問題。（圖／記者賴君欣攝）

▲有關鄧紫棋擔任觀光代言人爭議，潘恆旭表示聯絡的對象是「行銷公司」，不是「經紀公司」。（圖／記者賴君欣攝）　

記者洪正達／高雄報導

有關高雄市政府有沒有邀鄧紫棋擔任觀光代言人，目前似乎已成為羅生門，鄧所屬的經紀公司稱「並未接到電話詢問」，觀光局長潘恆旭則表示，他去電的單位是鄧紫棋高雄演唱會的行銷公司，並不是經紀公司。

潘日前透露，鄧所屬的經紀公司曾開出一筆很高的費用，並說鄧紫棋本人應該不會那麼貪財，但這番話似乎也引起外界熱烈討論，經紀公司發聲明強調，「未曾收到任何有關演唱會贊助及觀光大使邀約，懷疑觀光局並沒有聯絡到仲介人」，但潘在受訪時強調，他聯絡的是鄧紫棋高雄演唱會的行銷公司「點子海洋」，並不是直接向經紀公司聯繫。

潘恆旭表示，2018年12月底已親自去電「點子海洋」，前後共聯絡了3次，希望用資源交換的方式換取鄧紫棋的無償代言，但對方並無回應，且當時開出的價碼有A餐、B餐、C餐，最高的A餐價格為600萬元，B餐為300萬元，所謂的A餐就是鄧紫棋冠名贊助費600萬元，贊助回饋包括「演唱會獲取贊助金額20%等值票卷及藝人口頭致謝」、「贊助商領導及公司成員與天后鄧紫棋合照2張」等5項回饋。

潘進一步表示，研判是點子海洋並未回報給經紀公司，導致目前各說各話的情形，談到目前雙方合作案告吹，潘仍相當感謝鄧紫棋，他表示「來高雄辦演唱會就是行銷高雄。」

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關鍵字：潘恆旭.鄧紫棋,高雄演唱會,觀光代言人

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