正妹譙他「心術不正」　潘恆旭上議員臉書留言狠嗆：我看到妳也吐了

▲潘恆旭上議員臉書嗆網友。（組合圖／翻攝自高雄市議員黃文益臉書、記者賴君欣攝）

地方中心／綜合報導

高雄市議員黃文益日前在臉書以「潘恆旭是個言而無信的觀光局長嗎？」為題PO文表示，曾質詢過潘恆旭，會不會局長做到一半跑去選立委？他公開說他不會參選立委，會留在高雄市認真做好他的觀光局長，結果後來就看到他嗆聲找人單挑選立委的新聞，因此提出許多質疑「是一位說話不算話的政客？」有一名正妹網友留言表示，「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，讓潘恆旭狠嗆「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，再度掀論戰。

黃文益在臉書發文，質疑「潘局長您是不是壓根就想選立委，卻公然在高雄市議會説謊？還是您是一位說話不算話的政客？」、「不知道的人會誤以為您是高雄市政府新聞局長或是發言人！」、「希望您專注於本業，不然高雄市議會3/28就要開議了，到時候大家就會相遇的到了⋯⋯」。

後來有名正妹網友在PO文下方留言，「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，潘恆旭立刻嗆回「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，黃文益則留言「局長~您的回覆令我再次對您刮目相看了......」潘則回「以彼之道還以彼身 金庸教我的」。

黃文益接著留言「您的任何回應，我都尊重」，潘也回「我也尊重您」。後來有網友見狀留言「天啊…怎麼會有這樣格調的局長啊…回覆這樣的話真的很讓人無言耶」，潘恆旭則又回「無言的結局」。其他網友見狀後，紛紛湧入留言，在留言串蓋起大樓嘲諷。

另外，針對被質疑會不會局長做到一半跑去選立委？潘恆旭也回應，並不是真的要去選立委，只是希望王浩宇謹言慎行，絕對根留高雄。

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