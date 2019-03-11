蔡英文赴台南善化慶安宮祈福　挺郭國文當選顧台灣

▲蔡英文總統在市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰及立委補選候選人郭國文陪同下，至台南善化慶安宮參拜祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統11日晚上由台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰與立委補選候選人郭國文陪同，至台南善化慶安宮參拜祈福，蔡英文說宗教是穩定台灣社會的重要力量，並感謝宗教界長期的支持，台灣最重要價值是自由、民主，台灣的主權更要世世代代傳承下去，她邀民眾一同顧好台灣主權，顧好我們的家，並請鄉親給郭國文一個為台南服務的機會，讓他順利當選。

蔡英文說明執政這3年來，台灣的經濟持續成長，在農產品外銷的出口總金額，去年突破54億美元，其中，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，雙雙破紀錄！外銷各國的農產品更創下20年新高，最近農委會在東京食品展也大銷23億元，「好成績不是靠口號，而是來農民、政府和民間單位一起實在打拚的成果」，這也說明民進黨政府真的很會賣農產品。

蔡英文說，為了打好社會長治久安的根基，政府完成了先前沒做到的改革，雖然改革的過程或許各界有不同意見，一旦打好根基，未來的經濟自然會有逐步有所成長。

蔡英文也提到他與郭國文相識的經過，當時郭國文在「台灣勞工陣線」，想要邀請她談「加入WTO（世界貿易組織），會不會衝擊台灣勞工的工作權？」，後來郭國文持續為勞工奮鬥，也走入了政壇，當任過台南市議員，後來到行政院勞動部服務，看到他要參選台南立委補選，要為更多台南鄉親服務。蔡英文總統稱讚郭國文是做事實在不會出風頭的人，並說郭國文有一個好唸又好記的名字，只要聽過一次，就不會忘記。

蔡英文說到民進黨在2008年跌倒過，輸到幾乎只剩『一口氣』。但那之後，我們全黨上下就憑著這「一口氣」，勇敢面對接下來的每一場補選。憑著團結我們一人的一口氣，硬是把民進黨撐起來。2018年大選，賴清德前院長說我們只剩下一口氣。是的，但只要還剩一口氣，我們揮出逆轉全壘打！可以投入關鍵三分球，這就是台灣人拚剩一口氣，也要拼落去的精神。只要我們能團結這一口氣，郭國文可以為台南拼未來。316立委補選，我們一人一口氣，大家作伙來顧台灣。