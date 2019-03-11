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大師兄卓榮泰輔選列車南下台南　陪同郭國文掃街拜票

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▲民進黨黨主席卓榮泰，陪同立委補選候選人郭國文，在台南山區車隊掃街拜票，請選民在最後幾天一定要堅定信心，集中選票支持民進黨唯一徵召的郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨黨主席卓榮泰，陪同立委補選候選人郭國文，在台南山區車隊掃街拜票，請選民在最後幾天一定要堅定信心，集中選票支持民進黨唯一徵召的郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨黨主席、大師兄卓榮泰輔選列車全力開動，新北、彰化、台南跑透透，11日下午到台南陪同立委補選候選人郭國文在山區車隊掃街拜票，卓榮泰表示，郭國文選情看漲，請選民在最後幾天一定要堅定信心，集中選票支持民進黨唯一徵召提名的2號郭國文！

選前最後幾天是選戰最激烈的時刻，卓榮泰11日來到台南，陪同郭國文車隊拜票，議員陳秋宏、林志展、林宜瑾及林志聰也陪同車隊拉票。卓榮泰表示，三重選情穩定、彰化士氣高昂，台南也是逐步看漲，台南過去就是民主聖地，一直以來都是民進黨最忠實的支持者。選前最後幾天會繼續努力衝刺，也要拜託選民集中選票，不要讓神聖的一票浪費了。

▲民進黨黨主席卓榮泰，陪同立委補選候選人郭國文，在台南山區車隊掃街拜票，請選民在最後幾天一定要堅定信心，集中選票支持民進黨唯一徵召的郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

對於媒體提問民進黨是不是在打「恐中牌」，卓榮泰也回應稱，中國對台灣執行「超限戰」，不承認九二共識、從不放棄武力併吞台灣的想法，這是大家都清楚明白的事實，相對於國民黨候選人，嘲笑願意上戰場的政務官是憨頭，這種言論才是恐嚇台灣人，而且這種抱持著投降心態的人怎麼能當我們的立委？

卓榮泰強調，守護台灣，一直都是民進黨最重要的價值，郭國文從2004年舉辦牽手護台灣，愛台護台的心從未改變，3月16日拜託大家一定要支持踏實、愛台的郭國文！

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關鍵字：大師兄,卓榮泰,郭國文,掃街拜票

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