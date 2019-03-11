反制「一國兩制台灣方案」！蔡英文召開國安會議　7大綱領因應挑戰

政治中心／綜合報導

為反制中國大陸「一國兩制台灣方案」、確保中華民國國家主權，總統蔡英文11日召開國家安全會議，除聽取各相關部門報告、並進行討論外，蔡英文還在會後提出7大指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。

蔡英文指出，中國國家主席習近平在所謂的「告台灣同胞書」四十週年紀念談話中，已明白揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程；中共近日召開的兩會，也將習主席的談話列為今後對台工作的核心事項。這些動作都在顯示，北京當局已將統一台灣的工作納入政治議程，讓兩岸關係進入極為嚴峻、複雜的階段。

「政府目前的兩岸政策、主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀！」蔡英文強調，一國兩制不只單方面破壞，更意圖消滅中華民國主權，從民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受；北京當局利用台灣開放自由和民主體制，持續介入政治、經濟、社會發展，構成當前台灣最大風險，因此，在面對一國兩制的挑戰，政治領導人物必須負起責任，維持台海與區域和平，為世世代代台灣人保留選擇的權力，「也唯有一個堅實、團結的台灣，才能確保兩岸和區域永久的和平」。

▼總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

蔡英文提出因應及反制「一國兩制臺灣方案」7大指導綱領：

兩岸：正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實。積極反制中共假借交流，對我國統戰滲透，干預我國內事務。

民主法制 ：立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，以強化民主監督程序與防衛機制。

經濟：因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助臺商回臺投資，致力促進產業轉型升級，強化國際佈局，穩定總體經濟發展。提升臺灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。

外交： 善用國際友我新情勢，結合國際社會，反制中共消滅中華民國主權行徑 。

安全： 嚴密掌握中國大陸的政經社會情勢變化，防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以維護國家安全與社會安定。

國防 ：穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以嚇阻中國軍事冒進，確保中華民國主權及民主自由。

社會：全面加強社會溝通，凝聚人民對兩岸政策共識，團結內部，以一致行動捍衛國家主權。