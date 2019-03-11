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蔡英文肯定赴美交流學習成功　鄭文燦：傳達台灣的聲音

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▲鄭文燦結束訪美行程，返抵桃園表示，此行是為傳達台灣的聲音。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦率市府團隊結束訪美行程，返抵桃園。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

結束為期11天的訪美行程，桃園市長鄭文燦11日返抵桃園表示，赴美展開「交流學習之旅」，不僅促進桃園與姊妹城市或友好城市間的交流對話，同時也向美國的友人清楚傳達台灣的聲音。鄭文燦說，未來此類交流型態能夠常態化，以進一步增進台美間的溝通互信，並提升台灣的民主、安全及區域的繁榮。

鄭文燦指出，這次的出訪，桃園市與姐妹市或友好城市有許多對話，城市交流未來會是台美交流的重要方向，另外他也短暫拜訪智庫、大學、研究機構以及行政部門，包括白宮國安會、國務院，也拜會了國會部門及參眾兩院兩黨的議員，美芳清楚地了解台灣的主張，他也順利把台灣的聲音傳達到美國，也增加了彼此的互信。▲鄭文燦結束訪美行程，返抵桃園表示，此行是為傳達台灣的聲音。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦結束訪美行程，返抵桃園表示，此行除展開學習交流，亦為傳達台灣的聲音。（圖／桃園市政府提供）

由於，總統蔡英文本月9日到桃園出席「走向未來世界─從5+2開始」產業徵才博覽會，公開肯定當天未在場的市長鄭文燦訪美「相當成功」，而外傳鄭在這次訪美之後，將會在政治更上層樓、甚至可能成為總統蔡英文的副手人選？鄭文燦表示，此行並非為了總統或副總統等政治議題訪美，這些交流在去年就已安排，今年1月才敲定行程，所以並沒有這樣的目的，「訪問回來之後還會是市長」。

鄭文燦表示，此行特別向美方表明總統蔡英文的兩岸政策是希望保持現狀，一方面台灣不主動挑釁，二方面也不希望在壓力下，台灣的現況被破壞，希望美方能夠適度平衡許多破壞現況的因素，他也將這些意見清楚傳達給智庫、國務院、白宮國安會，相信對台美間的加溫是有幫助、對台灣也有所加分。

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關鍵字：蔡英文,鄭文燦,赴美交流學習,傳達台灣聲音

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