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國安會議反制「一國兩制」　蔡英文：積極協助台商回台投資

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▲▼總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文召開國安會議提出反制「一國兩制台灣方案」指導綱領。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文今（11）日召開國家安全會議，針對「一國兩制台灣方案」除了再次強調「堅決反對一國兩制」、「拒絕任何被統一的過渡性安排」，更在經濟、外交、國防、法制等議題提出因應與反制指導綱領。其中經濟方面，將積極協助台商回台投資，和主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議，提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位。

蔡英文在會議中強調，政府目前致力維持兩岸和平穩定，支持兩岸的正常交流，不過堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。對於習近平前一天談話所提及「惠臺利民」的融臺政策，認為真正的「惠臺」應該是正視中華民國存在的事實，同時也讓中國走向民主法治之途。

指導綱領提及經濟方面，將積極協助台商回台投資，除了致力促進產業轉型升級，也將強化國際佈局，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議，提升台灣在國際的優勢和戰略地位。

▲韓國瑜表示抱歉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜日前拋出重啟自由經濟示範區的議題，引發朝野立委討論。（圖／記者吳奕靖攝）

對於台灣經貿發展，高雄市長韓國瑜日前拋出重啟自由經濟示範區的議題，儘管「自由經濟特區特別條例」草案尚未出爐，立法院財委會也在今日特別排案審查，邀請相關單位進行專案報告，財政部長蘇建榮在會中強調，涉及租稅減免的問題，牽涉範圍不只是地方政府，是全國性的問題必須通盤考量，不能針對特別地區單獨施行。

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關鍵字：國安會議,一國兩制台灣方案,蔡英文,中國大陸,自由經濟示範區

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