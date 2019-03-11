躲過澎湖空難　畫家醫師徐克強畫韓國瑜家三個最紅的

記者唐詠絮／彰化報導

2002年5月25日澎湖外海高空處解體墜毀、造成機上225人全數罹難的華航空難事件，當時人在台灣的醫師徐克強，原本要搭乘該班華航客機返回香港，因為忘了確認機位而躲過死亡空難，因為很喜歡高雄市長韓國瑜，他在畫展中展出一幅韓的妻子李佳芬與女兒韓冰的畫像，更當場畫韓國瑜，畫得唯妙唯肖。

▲躲過華航2002年澎湖空難，畫家醫師徐克強因為很喜歡韓國瑜市長，在畫展中展出韓妻李佳芬及其女兒寒冰畫作。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼躲過華航2002年澎湖空難，畫家醫師徐克強因為很喜歡韓國瑜市長，在畫展中當場畫出韓國瑜。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

徐克強說，目前台灣人在中國大陸最夯的網紅當屬韓國瑜、李佳芬、王世堅，一家3口就有2人是網紅，他個人也是韓迷，現場更揮毫，畫了一幅韓國瑜像，為配合畫作女性系列，也畫了一幅李佳芬與韓冰的畫作。

徐克強字林巖，現年70歲，畢業於中國醫科大學，曾是瀋陽市蘇家屯區中心醫院的神經內科醫師。14歲就開始學畫，因文革輟學，未能走上專業學藝之路而轉學醫學，在從醫四十年中懷著對藝術的執著，始終沒有放下手中的筆，後又從師於徐悲鴻大師關門弟子劉勃舒院長學習畫馬，及從師於馬來西亞水墨大師鐘正山學習潑墨等。徐克強的作品備受肯定，曾獲得瀋陽市工農兵畫展銀獎、遼寧省小幅畫展優秀獎、遼寧省第七屆美展優秀獎等獎項的肯定。

▲徐克強（左2)致贈「秋色爛熳一藤蘿」畫作予彰濱秀傳紀念醫院，藤蘿代表長壽幸福，祝福經過秀傳醫師治療的患者能夠更加長壽。

徐克強11日在彰濱秀傳醫院舉辦水墨油畫展，展出多幅佛像畫，他談起開始繪製佛像畫的原因，是因為他在2002年5月來台之際，回程機票原是5月25日華航CI-611班機飛至香港後，再轉機回大陸，卻因為要事忘了確認機位，被航空公司拒絕登機，改搭提前起飛的班機，因此躲過舉世震驚的華航澎湖空難。

當時徐克強在香港機場聽到空難噩耗悲慟萬分，事後順利返家，於是發願努力行善，回報社會，並感念當時離開台灣前，台灣友人送他一尊觀音像，他感恩菩薩保佑，開始繪製佛像，培養恭敬心、慈悲心。

彰濱秀傳表示，彰濱秀傳人文藝術館成立迄今已12年，首度吸引海峽對岸知名藝術家前來參展，由中國醫師畫家徐克強展出水墨油畫展，展覽至4月14日止，歡迎民眾蒞臨參觀，享受文藝氣息的薰陶。

【其他新聞】

►雨天全速狂飆！客運「鬼切加速」內外線交替 網怒：他是慣犯

►小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠 認：偷吃次數難以計算