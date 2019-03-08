「爽1秒的代價18天」　手指插菜鳥屁屁84秒…他得多關4年

▲▼獄中老鳥用手指頭插進菜鳥獄友屁屁肛門內84秒，被重判4年。（圖／示意圖，ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名在監獄服刑的獄中老鳥，見30歲同舍房阿明（化名）友剛入監，好欺負，2018年6月間對他伸出伸出手指插入對方肛門性侵，時間長達84秒，事後還不斷用言語騷擾，氣得被害人到彰化秀傳醫院驗傷並提出告訴，彰化地院依乘機性交罪判4年徒刑，等於性侵1秒鐘，就要多蹲苦牢18天，讓他悔不當初。

判決書說，被告自國中畢業後就屢屢進出監獄，是「獄中老鳥」，阿明則是首度入監服刑，2人在同一舍房，A男多次跟小明說「屁股讓我用一下」，小明以為對方是開玩笑。沒想到事情真的發生了。

被告在6月6日凌晨，趁阿明沉睡之際，伸出右手指，直插其肛門，畫面中從凌晨0時46分22秒至47分46秒之間，「鹹豬手」乘機性侵達84秒，小明突然感覺肛門很痛，赫然發現是被告用手指插入他的肛門，馬上用手將被告的手拉出棉被外，因擔心被告還會再伸手，趕緊用棉被將臀部緊緊包住。

阿明事後向獄方報告上情再到彰濱秀傳驗傷及提告，法官勘驗事發舍房監視畫面，發現與被害人說法相符，同時也傳訊一名同舍房收容人，得知被告經常詢問同性受刑人「屁股讓我用一下」，對「同性屁股」有不法意圖。

法官審酌後認為，被告已身陷囹圄，竟利用阿明熟睡之際乘機性交，對他身心造成嚴重傷害，犯後未賠償分文，讓他罪加一條，依乘機性交罪判刑4年，以性侵手指插阿明屁屁84秒，4年1460天，相當於1秒得多蹲苦牢18天，更讓他悔不當初的「爽快」。

【其他新聞】



►土地糾紛3副棺材擺王爺宮 網：不怕遭天譴？

►影／停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車 小鴨驚險進溝卡空中