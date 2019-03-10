小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠　認：偷吃次數難以計算

▲劉妻發現丈夫與小三的親密對話「上次那件性感內褲很好看」，憤而提告。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者陳玉／彰化報導

經營塑膠公司的劉姓老闆，多年前在KTV小吃部結識羅姓陪唱小姐，與其發生性關係並交往長達8年，劉妻得知丈夫婚外情，用跳樓逼迫丈夫說出與羅女開房間的時間地點，並對2人提告，因2人「性行為次數難以計算」，通訊軟體紀錄又留有「好愛你喔」、「上次那件性感內褲很好看」等親密對話，彰化法院依相姦罪判處羅女7月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，已婚劉男與妻子結婚數十年，共同經營塑膠公司，劉男在2009年中秋節前某日，在彰化縣埔心鄉某KTV小吃部結識羅姓陪唱小姐，不久即發生性行為並開始交往長達8年。

劉妻去年得知丈夫外遇，心情低落憤怒，更有焦慮、憂鬱等症狀，跑到住家對面大樓上跳樓輕生，劉男才坦承多次與羅女到摩鐵開房，指出2017年間在彰化縣多家汽車旅館至少開房5次，劉妻更看到丈夫與羅女的通訊對話內容親密，「穿上次那件性感內褲很好看」、「你能請假陪我，就是證明你是愛我的」、「往後會更愛你、更聽你的話」、「愛你喔」等語，劉妻憤而提告。

未料，羅女得知婚外情曝光，向法官辯稱，9年前認識劉男時遭到性侵及強拍裸照，為了自身安全起見，才跟劉男保持良好關係，但劉男持續求愛不成，2人又有借貸口角，劉男才會誣陷羅女是小三藉此報復，但法官並不採信羅女說詞。

彰化地院認為，此案雖沒直接證據，但以劉妻提出2人開房間的發票及相關資料，及通訊對話內容，認定羅女妨害婚姻，依相姦罪判其7月徒刑，而劉妻在辯論終結前對丈夫撤回告訴，通姦罪公訴不受理，但2人數十年婚姻仍以離婚收場。