被蜂螫、自踩釘子！3男放大絕獻苦肉計　2年狠詐874萬

▲男為詐領保險金竟不惜被蜂螫、自踩尖銳物得手近880萬。示意圖與本案無關。（圖／記者謝侑霖翻攝）

突發中心／台北報導

一名黃姓男子因缺錢花用，竟合謀游姓與陳姓好友，利用被蜜蜂螫，或是自踩尖銳物，再讓傷口浸泡髒水導致蜂窩性組織炎等手段，向5間保險公司請領87次保險金，2年來共詐得874萬7223元。然而，因3人的手段近乎相同，引起保險公司懷疑便報警處理。法院審理時，3人俯首認罪，法官遂依詐欺取財等罪判處黃男4年10月徒刑、游男2年8月徒刑、陳男1年徒刑。

判決書指出，黃男曾任保險業務員，因而熟悉保險險種及理賠條件。2012年起黃男因缺錢花用，竟利用職務之便，找來游男與陳男分別向國泰人壽、富邦人壽、富邦產險、台灣人壽、新光人壽、南山人壽等保險公司投保傷害醫療等保險，再由黃男指導游、陳2人如何自殘，並把傷口弄到需要住院的程度後，再請領保險金。

由於黃男的招數僅有2招，一是故意讓蜜蜂螫咬，且還要是虎頭蜂才更有效；二是故意用腳去踩各種尖銳物品，隨後再讓傷口浸泡不明髒水，導致傷口感染成蜂窩性組織炎。2年多來多次使用同樣招數，導致保險公司起疑，懷疑3人故意受傷詐領保險金，因而報警處理。

法院審理時，發現黃男自2012年8月開始故意受傷，保險金順利得手後找來游男一同加入詐領的行列，最後再找陳男加入，直到2017年8月，3人前前後後共得手近880萬元。3人到案後坦承犯行，並稱是因為缺錢花用才會出此下策，法官審理後依依詐欺取財等罪判處黃男4年10月徒刑、游男2年8月徒刑、陳男1年徒刑。全案可上訴。

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