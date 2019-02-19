扯男「自砍左腕」誆騎車被搶　警狠打臉：現場沒流半滴血

▲田男為了詐領保險金，竟然拿刀自砍左手。（圖／記者楊均典翻攝，下同）

地方中心／台東報導

一名田姓男子為了詐領保險金，竟然將自己的左手腕砍傷，之後向警方謊稱遭到歹徒搶劫還被砍，但警方查證時，卻怎麼也找不到血跡，之後才在一間廢棄工廠發現疑似涉案凶刀的刀鞘，但詭異的是，當時現場根本就沒有人車。對此，田男才心虛地坦承，是為了詐領保險金才自導自演。

台東警察分局15日上午10時許接獲報案指稱，田男自稱騎車在遭人攔路借錢，而他拒絕後就遭犯嫌持刀砍傷左手，而他受傷自行騎車回家後，就由前妻報案送醫。警方調查卻發現，田男對案發地點、犯嫌相貌、使用刀械都無法表達清楚，因此認為事情明顯有蹊蹺。

警方調閱監視器畫面，找到一間廢棄工廠，並在裡面找到疑似涉案的兇刀，但詭異的是，根據畫面顯示，當時該地根本就沒有人車，顯現出田男根本就是在自導自演。此外，田男事後也心虛的向警方坦承，因為投保了數家保險，為了領取每月高額保險金才會行此下策，而警方訊後也依法將他以誣告及詐欺未遂罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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