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闖紅燈激戰小三！正宮放大絕買下偷情床單　人夫：看經血會興奮

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲莊男偷吃小三遭妻買下床單提告，他否認還辯看到經血起生理反應。（示意圖與本案無關／視覺中國）

地方中心／台中報導

一名莊姓男子偷吃魏姓女同事，2人相約到摩鐵開房，還在魏女生理期來的情況下發生性關係，而遭到莊妻買下摩鐵床單並搜證提告。沒想到莊男事後辯稱，因為看她擦經血，起了生理反應，才把有經血的衛生紙拿來擦拭下體，否認有發生關係。台中高分院依通姦、相姦罪各判處2人3個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，莊妻發現丈夫和魏女關係曖昧，因此找來徵信社跟監。2017年1月21日晚間徵信社回報2人直奔摩鐵開房間，莊妻立刻趕往現場，但她並未直接破門而入，而是待2人完事後租下該房間，並買下使用過的床單，還蒐集了一團使用過的衛生紙。

莊妻開庭時表示，當天晚上她一直等到2人從摩鐵出來後才報警，也請房務人員不要整理該房間，而且也已將房間租下，等警方到達後才進入房內，而扣案的衛生紙及床單是由她自己交由警方扣案的。該物證經過刑事局檢驗後，果真在上面發現莊男與魏女的DNA，莊妻也因次提告2人通姦。

然而，魏女到案時辯稱，自己因為生理期來而身體不適，隨時都有可能會昏倒，才跟莊男到摩鐵休息，而當時因為量多擔心用到床單上，便用衛生紙擦拭後隨意丟在床上，然後就睡著了。莊男則辯稱「從去年跟老婆就沒有行房過，所以當天看她在床上睡著後，發現自己起了生理反應，於是其就自行去浴室擦拭分泌物，然後再洗澡，並沒有跟對方發生關係」。

一審法官認為，莊男與魏女的辯詞皆不足採信，因此依通姦罪、相姦罪各判兩人3月徒刑，但2人不服判決提出上訴，台中高分院也不採信其說詞，認為兩人的辯詞與常情有違，因此駁回上訴，全案確定。

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關鍵字：偷吃,外遇,小三,摩鐵,床單

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