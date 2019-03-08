三鐵壯男突溺斃家屬疑「被人踢到」　主辦：畫面沒拍到非隱瞞

▲針對家屬質疑死者是被人踼到才溺斃，鐵人三項協會主委姜寄生受訪表示，畫面沒拍到非隱瞞。（圖／記者吳奕靖翻攝）



地方中心／高雄報導

愛河國際鐵人三項3日已熱鬧舉行完畢，但卻傳出一名張姓選手溺斃，其家屬質疑是遭人踢到才溺斃，因此請求熱心民眾提供事發影片以釐清真相。高雄市體育會鐵人三項協會主委姜寄生表示，由於事發當時距離太遠，無法判別確切的事發經過，而目前已將相關事證交由檢警偵辦，其餘的基於偵查不公開他則不便多談。

45歲的張男3日參加2019愛河國際鐵人三項，當天的活動於清晨6時30分準時開始，而張男下水不到20分鐘，就在大約距離出發點700公尺時，被搜救員發現他突然沒有動靜，且面部朝下，經確認後緊急將他拉上救生艇，立即施予CPR急救，約7時許將人送上岸，並在7時6分抵達醫院搶救，但仍宣告不治。

▲張男生前畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

主辦單位高雄市體育會鐵人三項協會主委姜寄生8日受訪表示，張男2018年有完賽紀錄，其妻也提到他生前並沒有特別的病史，為了這次比賽，還進行了密集的訓練，且賽前張男也有簽下切結書，其妻也是緊急聯絡人，而主辦單位也有為每位選手投保運動保險，這些都有留下證明。

▲張男泳姿與其他選手不同，令搜救員印象深刻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對張妻懷疑先生是遭人踢到而溺斃，姜寄生則回應，主辦單位僅有一部空拍機，無法時時刻刻紀錄每一位選手的畫面，且當時也距離相當遠，並沒有拍到張員發生意外時的情景；再者，游到近折返點時選手的距離都很開了，被踢到可能性不高。

另外，針對網友質疑主辦單位隱瞞案情，姜寄生表示，目前全案檢警正在積極調查中，基於偵查不公開，他不便主動對外說明，也不便多談，強調主辦單位並非刻意隱瞞。

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