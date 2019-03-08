難忘「一夜情」想「再來一次」　色男偷拍性愛片逼正妹玩4P

▲男偷拍女子性愛片，事後竟威脅再來一次，還要求玩4P。（達志示意圖／與本案無關）

突發中心／台北報導

湯姓男子透過交友軟體結識一名女子，2人天雷勾動地火。男子事後拿著偷拍的性愛片威脅女子「再來一次」，甚至逼玩4P，讓對方氣得提告恐嚇。湯男起初否認犯行，又改口承認用性愛片威脅女子，2人最後以10餘萬達成和解，台北地檢署8日依恐嚇罪將湯男緩起訴2年，另要求他寫悔過書，並上10小時法治教育課程。

檢方調查，湯男透過交友軟體認識女子，2人於2018年8月13日相約在租屋處見面，並發生性行為，過程中湯男還用手機拍攝2人的性愛影片。事後女子發現後越想越不妥，要求對方將影片刪除，湯男不肯，甚至還以此威脅女子「再來一次」，但遭到女子拒絕。

湯男遭到拒絕後，竟不肯罷休將影片截圖傳訊給對方「有看到嗎？臉」、「我有個提議，你跟我和朋友玩，3男」，還恐嚇女子不要搞鬼，否則上傳影片等，讓她嚇得報警處理，並假裝同意見面，釣出湯男逮人。

湯男到案矢口否認恐嚇女子，事後才坦承犯行，雙方經調解後，以10餘萬元達成和解，女子也同意撤告，但因恐嚇罪屬公訴罪，台北地檢署因此給予湯男2年緩起訴處分，另外需寫悔過書，並上10小時法治教育課程。

此外，檢警搜索湯男住處時卻有驚人發現，湯男除了藏有女子的性愛片外，還額外蒐藏了自己與多名女子的影片，但礙於妨害秘密罪是告訴乃論，因此無法針對其他女子的性愛影片多做追究。

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