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共諜案外案王炳忠砲火再開　狠嗆周玉蔻：管不住嘴就別上節目！

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▲▼資深媒體人周玉蔻、新黨發言人青年軍王炳忠。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲王炳忠、周玉蔻8日再度開庭。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

突發中心／台北報導

新黨發言人王炳忠不滿資深媒體人周玉蔻在陸生共諜案期間，於電視政論節目上，指他接受大陸金援，提告誹謗及洩密等罪，並求償148萬多元。台北地方法院8日再度開庭，2人法庭上你來我往針鋒相對，王炳忠怒嗆周「管不住嘴就別上節目」，而周玉蔻則回應，自己所說絕非空談，否則王炳忠父子怎會遭到起訴？

王炳忠在庭上指出，周玉蔻遲遲不提出相關事項的說明，直到8日開庭才拿出法官要求的事證，顯然有延滯訴訟之虞。另外，王炳忠也質疑，周玉蔻所提出的LINE對話截圖內容聲稱有查證，但與消息來源的對話卻是在她上節目表訴的日期隔日。

▲▼ 王炳忠出庭台北地院 。（圖／記者劉昌松攝）

王炳忠狠嗆對方「管不住嘴別上節目」。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

此外，周玉蔻另詢問消息來源「500萬元是否發給公務或軍職人員？」對方則是回覆「這我就不知道了」，而周卻在事後公開指王炳忠已發給相關人員，讓他氣得痛罵「如果管不住嘴巴，建議少上節目，以免吃官司！」

面對王炳忠的質疑，周玉蔻回應，早在上節目前就已查證過，而事後的對話紀錄則是自己深怕在節目上所講的評論是錯的，所以再三確認，否則她如何憑空想像，且事後王炳忠父子也遭到約談，甚至被依違反國安法起訴，顯見自己所訴無誤，否認自己憑空捏造惡意誹謗。法官庭末諭知全案4月26日上午再開庭。

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關鍵字：王炳忠,周玉蔻,開庭

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