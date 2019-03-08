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同父異母妹妹捧掌心！少女慘被繼母踹下樓　悲慘人生成灰姑娘

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▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

▲少女遭家暴，5年內2度安置，父母竟還不罷手。（圖／視覺中國CFP／示意圖與本案無關）

地方中心／新竹報導

新竹一名悲慘少女，母親在她9歲時因病過世，父親再娶且生下2名同父異母的妹妹。原以為會有個幸福家庭的她，竟常年遭到繼母與父親施暴，還曾從樓梯上被踹下，不到5年的時間就被社工緊急安置2次。不料少女返家後，又遭到痛毆，甚至關在房內，直到學校老師發現後緊急通報，而社會處也決定對其父母提告，並向法院聲請停止親權獲准。新竹檢方偵查終結，將夫妻倆依妨害自由及傷害等罪嫌起訴。

檢方調查，17歲少女9歲時母親就因病過世，父親事後再娶，並生下2個妹妹。少女上還有哥哥姊姊，但因成年後外出工作，留下她與父母同住，但卻萬萬沒想到繼母常年看她不順眼，竟多次與父親聯手對她施暴，導致少女經常負傷上學，經過老師通報社會處後，2010年她曾暫離家暴，得到安置。

事後少女的家庭狀況稍有改善，經社工評估後曾讓少女返家，但其父母竟又開始對她又打又罵，而2個妹妹就像個小公主般被呵護著，她則像個灰姑娘般包辦所有家務事，處境相當可憐。

2016年間少女因不服管教遭到父親痛毆，還是透過鄰居出手相助父親才罷手，社工獲報也立即介入將她安置。沒想到少女竟還爆出過去曾被繼母從2樓樓梯踹下，導致她左手及右腳移位扭傷，讓她無法上學。

2017年6月被安置一年多的少女因想家而要求返家，社工評估後勉強讓她回去，但其父母竟故態復萌，打得少女鼻青臉腫，手腳、背部也受傷，甚至還將她關在家中不讓她上學，直到學校老師發現後，才又通報社會處。

社工獲報後傻眼不敢相信，除了緊急安置外，也決定不再對少女父母留情，並請縣府委由律師對這對夫妻提告妨害自由及傷害罪嫌，而地方法院也裁定停止這對夫妻親權，改由地方政府擔任監護人。

檢方調查發現，少女父親坦承打女兒，但只是過度管教，繼母則否認動手，但檢方依社工及少女證詞發現，這對夫妻長期因管教問題虐打少女，造成少女受傷，甚至2度被迫遭安置，避免受到更大傷害，認定2人供詞避重就輕，因此依妨害自由及傷害罪嫌起訴，同時並依兒福法加重2分之1從重量刑。

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