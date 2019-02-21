錯失2個截止期危及壽險失效　保單貸款清償＆申領保險金時間

▲民眾務須了解保單貸款清償及申請保險金的截止期限，避免契約失效。（圖／記者張一中攝）

記者李蕙璇／台北報導

老翁因保單借款逾期未還差點失去了保險效力，但卻仍領不到失能保險金，主要是誤解保單抵押品的風險性之外，還有錯失申請保險金的有效期。

資深壽險主管表示，保單僅管可以視為保戶的一種財產甚至可以傳承給下一代，但當保戶使用保單貸款借款時，便是將保單作為抵押品，一旦逾期未還款則會面臨保單失效的遺憾，而白白浪費過去已繳的保險費。

金融消費評議中心委員也指出，《有一得卻一失 老翁拿回失效壽險保單卻領不到雙眼失明理賠金》案例中的保戶，須要了解保單貸款清償及申請保險理賠金的2個截止期限，一旦錯過就可能面臨無法依照契約約定而獲得保險的保障。

而此案保戶可以取回保單的效力，主要是因為這一張終身壽險是比較早期銷售的，依其保險契約簽訂時的《保險法》及契約條款，僅就「未交付保險費」定有「催告」及「契約停效」的法律效果。而就「保單貸款本息超過保單價值準備金」時契約效力是否停止，以及保險人是否應先行以書面通知要保人返還借款本息等事項，並無相關規定或約定。

僅管保險公司主張契約條款已約定「未償還的保單貸款本息超過責任準備金時，契約效力即行停止」，契約予以停效，細看卻只是「樣本」。而保戶提出的契約條款並無以上這段文字，經檢視為「正本」，加上保險公司又無法提出催告等相關書面通知文件，金融評議中心委員才會認定保戶主張恢復保單效力有理，但申領雙眼失明的失能保險金則是超過2年的有效申領期，這一部分就難以支持保險公司須理賠失能保險金。

保單貸款規定摘要

1、保險費付足1年以上，要保人得申請保單質押貸款；保險公司應於1個月內貸給可得質借之金額。

2、保險公司應於借款本息超過保單價值準備金之日的30日前，以書面通知要保人返還借款本息，要保人未於該超過之日前返還者，保險契約之效力自借款本息超過保單價值準備金之日停止。

若保戶暫時無法還清保單貸款本息，務必按期繳交利息，以避免貸款本息合計超過保單價值準備金導致保險契約停效，喪失保險契約的保障。

申請保險金期限規定

《保險法》第65條，由保險契約所生的權利，從可請求之日起，經過2年不行使而消滅。民眾應留意行使保險契約相關請求權的起迄時點，以免喪失應有之權益。

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